Aangehouden gewapende man is rapper ‘Bigidagoe’

De man die woensdagavond met een vuurwapen is aangehouden in Amsterdam, blijkt de eerder zelf neergeschoten gangster-rapper Bigidagoe te zijn.

Verboden wapen

De politie in Amsterdam heeft gisteravond in de wijk Zuid-Oost een man gearresteerd, nadat er een melding was binnengekomen dat hij in het bezit van een verboden wapen zou zijn. Volgens de Amsterdamse stadskrant Het Parool zou het gaan om Danzel S., die beter bekend staat als de rapper Bigidagoe.

Gearresteerd

De politie meldde woensdagavond dat rond 9 uur een man was aangehouden voor het bezit van een wapen, in de Kleefkruidstraat in Zuid-Oost. Op een filmpje dat daarna circuleerde, is te zien dat er rondom een auto drie mannen worden gearresteerd, waarvan eentje geblinddoekt naar een politiebusje wordt verplaatst. De politie laat weten dat een persoon is meegenomen naar het politiebureau. Dat zou dus gaan om Bigidagoe.

Kettingen

S. werd in februari van dit jaar al eerder aangehouden, nadat een ruzie tussen hem en de concurrerende gangster rapper Chivv uit de hand was gelopen. Hierbij werden over en weer disstracks gemaakt, waarbij werd geprobeerd om kettingen van elkaar te ontfutselen. Hierop hield de politie Bigidagoe aan, in verband met diefstal. Hij kreeg een gebiedsverbod voor de omgeving van metrostation Kraaiennest. Dat verbod zou volgens Het Parool nu verlopen zijn.

Onder vuur

‘Bigidagoe’ werd in augustus van 2020 al neergeschoten in Amsterdam-Zuid. Daarbij raakte hij zwaargewond aan zijn been. Ook het huis van zijn moeder in Zuid-Oost werd onder vuur genomen.

De auto waarbij Danzel S. werd aangehouden, is in beslag genomen en weggesleept door de politie.

Op een filmpje bij stadsomroep AT5 is de gehele aanhouding van Danzel S. te zien door een arrestatieteam.