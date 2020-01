‘Aanhouding 19-jarige in onderzoek Zwolse schietpartij’

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag de 19-jarige Merdan I. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op Idris M. (26), in september in Zwolle. Dat meldt De Stentor. I. had eerder bekend geschoten te hebben maar deed dat later af als ‘stoerdoenerij’. Naast Merdan I. is een tweede verdachte opgepakt.

Op 22 september vorig jaar werd Idris M. beschoten. De broers Idris en Abas M. zitten sinds afgelopen najaar zelf ook in voorlopige hechtenis in een onderzoek naar een liquidatiepoging in Zwolle in 2016.

De Stentor beschikt over verklaringen die over de schietpartij in Stadshagen zijn afgelegd. Merdan I., “De Lange”, zou tegen zijn vriend Rinel P. hebben bekend dat hij Idris heeft beschoten. Tegenover de politie doet Merdan dat verhaal af als ‘stoerdoenerij’.

Merdan I. heeft zich op de avond na de schietpartij gemeld bij het politiebureau waar hij verklaarde de opdracht te hebben gekregen van Idris M. om een andere man, Emin Y. voor vijfduizend euro te liquideren. Merdan I. zegt te hebben besloten om Emin Y. niet te liquideren maar juist in te lichten over de plannen.

Op de telefoon van I. heeft de politie berichten over handel in wapens en bankpassen gevonden en ook video’s van mannen met automatische wapens. Op het politiebureau heeft Merdan I. over Idris en Abas M. verteld: ‘ze zullen me afmaken als ze de kans krijgen’.