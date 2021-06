Aanhoudingen voor cokesmokkel via bloementransporten (UPDATE)

Connect on Linked in

Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van grootschalige handel in cocaïne in de bloemenhandel in Aalsmeer. De verdenkingen zijn internationale handel in drugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hoewel de arrestaties al op 5 juni plaatsvonden is de zaak nu pas naar buiten gebracht. Twee van de drie verdachten zitten nog vast, de derde is inmiddels weer vrijgelaten.

200 kilo

De gearresteerde mannen zijn 24, 37 en 52 jaar en zijn aangehouden in Amsterdam, Uithoorn en Vleuten. Twee verdachten hebben een Albanese achtergrond. Het politieonderzoek richt zich op het transport van afzonderlijke partijen cocaïne van in totaal meer dan 200 kilo. De eerste lading, in een transport vanaf een loods in de directe omgeving van de Aalsmeerse bloemenveiling, werd in februari vorig jaar onderschept. De pakketten zaten verstopt in bloembakken, de bloemen werden gebruikt als deklading. Die lading was verstuurd vanuit een bedrijf in Amstelveen. De eigenaar van dat bedrijf werd toen al als verdachte aangemerkt.

Buitenland

In september werd een tweede lading drugs onderschept. Dit leidde naar een andere verdachte, een medewerker van een op de bloemenveiling gevestigd exportbedrijf. De politie zegt dat de het onderzoek een impuls kreeg doordat er gekrakte berichten van SkyECC konden worden ingezet. Een derde verdachte kwam zo nadrukkelijker in beeld en er kwam er zicht op een drugslijn naar het buitenland. Door de Sky-data werd de verdenking tegen de derde verdachte uitgebreid naar export van harddrugs.

Bij doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Badhoevedorp, Utrecht, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn nam de politie een hoeveelheid contant geld en onder meer computers, telefoons en diverse vervoersmiddelen in beslag.

Het onderzoek is nog gaande en de politie denkt dat er nog meer aanhoudingen zullen worden gedaan. Het is al langer bekend dat het bloemenbedrijf in Aalsmeer en de dagelijks vertrekkende vrachtwagens soms door de cocaïnehandel wordt gebruikt, vooral distributie naar andere Europese landen.

Maffiaclan

In maart van dit jaar verscheen er al een rapport waarin werd geconcludeerd dat de bloemensector erg kwetsbaar is voor criminaliteit. Het gaat dan niet alleen om drugshandel, maar ook om grootschalige fraude en witwassen. Zo werden door de rechtbank in Italië twee broers veroordeeld tot flinke celstraffen voor onder andere smokkel en fraude via de bloemenveiling in Aalsmeer. In hoger beroep werden de Italianen, door justitie beschouwd als leden van de maffiaclan ‘Ndrangheta echter vrijgesproken.