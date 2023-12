Politie toont beeld verdachte Vlaardingse ontploffingen

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden getoond van een man die betrokken zou kunnen zijn geweest bij een serie ontploffingen in Vlaardingen, waarbij panden van een plaatselijke loodgieter doelwit waren.

Intact explosief

Op een adres aan de Gretha Hofstralaan is recent twee keer een explosief tot ontploffing gebracht en er lijkt een derde poging te zijn mislukt, zegt de politie. Op 9 december werd daar namelijk een intact explosief aangetroffen.

Bij een pand aan de Koninginnestraat zijn er al drie ontploffingen geweest, waarvan de meest recente op 15 december.

Ook in april 2023 waren er twee aanslagen met explosieven op twee adressen in Vlaardingen.

Koninginnestraat

De man die wordt getoond was mogelijk betrokken bij de laatste aanslag aan de Koninginnestraat. Hij is 15 december van iets voor 06.00 tot ongeveer 06.10 op verschillende momenten door camera’s vastgelegd.

Op de beelden is te zien dat de verdachte vanaf de Wilhelminastraat in de richting van de Willem Beukelszoonstraat liep. Even verderop leek hij wat in een steeg te rommelen, waarna hij met iets wits in de hand de Koninginnestraat in liep. Een halve minuut nadat de man de straat uit rende, volgde de explosie. De verdachte is doorgelopen via onder meer het Liesveldviaduct en de Hoogstraat en zijn laatste beelden zijn van het Veerplein.

Opdrachtgever(s)

De panden aan de Gretha Hofstralaan en de Koninginnestraat zijn momenteel op last van de burgemeester gesloten en er is extra toezicht.

De politie zegt dat de dreiging pas stopt als het achterliggende conflict duidelijk is en de opdrachtgever(s) zijn aangehouden.

Voor een explosie op 9 december, aan de Gretha Hofstralaan, heeft de politie twee verdachten aangehouden: Rotterdammers van 26 en 17 jaar oud.