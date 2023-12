‘Voortvluchtige Marco Ebben genoemd in onderzoek naar explosies bij Vlaardingse loodgieter’

Connect on Linked in

De 31-jarige Schiedammer Marco Ebben, die sinds vorige maand op de Most Wanted-lijst van Europol staat, wordt genoemd in het onderzoek naar de reeks explosies in Vlaardingen, waarbij loodgieter Ron van Uffelen het doelwit is. Ebben zou in korte tijd zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de cocaïnehandel. Dat schrijft De Telegraaf.

Volgens politiebronnen is de mogelijke betrokkenheid van de voortvluchtige Marco Ebben bij de explosies in Vlaardingen een van de scenario’s die worden onderzocht door de Rotterdamse politie. De politie zelf wil geen commentaar geven en zegt met alle scenario’s rekening te houden.

400 kilo coke

Ebben werd vorige maand op de internationale opsporingslijst van Europol geplaatst omdat hij voortvluchtig is, nadat hij in 2020 is veroordeeld tot zeven jaar en vier maanden cel voor cocaïnesmokkel. Die drugssmokkel vond plaats tussen 2014 en 2015, en ging om 400 kilo coke in containers met ananassen uit Brazilië. In deze drugszaak werden onder meer ook zijn vader Henk en ex-douaneman Gerrit G. veroordeeld. Zijn vader Henk staat in Rotterdam en omstreken bekend als een grote drugsbaas. Hij werd in 2020 door het gerechtshof veroordeeld tot elf jaar cel en vier maanden voor de 400 kilo coke uit Brazilië.

Met pruik in de metro

Toch zou zijn voortvluchtige zoon Marco Ebben recent nog gesignaleerd zijn in Schiedam. De 1.90 meter lange Schiedammer zou – vermomd met een pruik, bril en petje – met de metro hebben gereisd en daarna opnieuw via Duitsland naar Turkije zijn vertrokken, aldus een bron aan De Telegraaf.

Isaac B.

Ebben werkte eerder samen met de 29-jarige Isaac “Bom” B. Deze Rotterdammer is zowel in België als in Nederland veroordeeld. In Nederland kreeg hij twaalf cel voor cocaïnehandel. In België zes jaar cel. B. werd afgelopen juni opgepakt in Turkije samen met een aantal andere personen die de politie rekende tot het netwerk van de voortvluchtige Nederlander “Bolle” Jos Leijdekkers. B. wacht momenteel op zijn uitlevering naar Nederland.

Liquidatiepoging

In mei 2020 was Marco Ebben mogelijk doelwit van een liquidatiepoging in de buurt van Schiphol waarbij met zeer hoge snelheden een achtervolging plaatsvond die eindigde bij een pizzeria in Badhoevedorp. De politie hield een aantal personen aan, maar kon niet vaststellen dat er daadwerkelijk geschoten was, omdat Ebben weigerde een verklaring af te leggen.

Volgens bronnen uit het criminele milieu zou Ebben zijn beschoten omdat hij samen met Isaac B. een partij cocaïne zou hebben geript, zo schrijft De Telegraaf.

Marco Ebben was verdachte van de moord op Pepijn van der Velde, in 2013 in Rotterdam-Ommoord, maar is ervoor niet voor de rechter gebracht.

Zwaarbewapende mannen

Ebben zou zijn toevlucht hebben gezocht tot Turkije, waar hij eerder werd gefotografeerd met een semi-automatisch geweer (AR-15) en zwaarbewapende mannen in militaire outfits. Naast hem staat een man die een T-shirt omhoog houdt met de tekst: ‘Free Djaga Djaga’. Een verwijzing naar de Amsterdamse rapper Djaga Djaga, die achttien jaar celstraf uitzit vanwege betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam-Zuidoost.

‘Geen belletje ontvangen’

De Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen (44), die doelwit is van een hele reeks explosies, zegt tegenover De Telegraaf Marco Ebben niet te kennen. Onlangs hoorde Van Uffelen dat de man die hij vier jaar geleden tijdens een avondje stappen een klap gaf, mogelijk Ebben zou zijn. ‘Maar deze reeks aanslagen is dat niet waard’, aldus de loodgieter, die zelf zegt geen idee te hebben waarom hij het doelwit is van de aanslagen. ‘Ik zou het zelf ook wel willen weten. Ik heb geen briefje of belletje ontvangen over het waarom. Ik zit niet in de drugshandel en ik ben geen dief. Het enige is dat ik tot een paar jaar geleden losse handjes had.’

Van Uffelen zegt geen banden te hebben met een ander bekend slachtoffer, beroepscrimineel René F., wiens woning in Schiedam en die van zijn moeder ook deze maand het doelwit waren van twee aanslagen.