Aanslagen en aanhoudingen in Amsterdam | ‘Mogelijk verband met moord op Bigidagoe’ (UPDATE)

De politie in Amsterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee mannen aangehouden, na het afgaan van een explosief. Ook elders in Amsterdam gingen explosieven af. In twee gevallen werd er ‘War!’ op het pand geschreven. De politie vermoedt een verband met de moord op rapper Bigidagoe afgelopen zondag.

door Joost van der Wegen

Beeld: Op de muur van een opgeblazen portiek in Amsterdam-Noord werd het woord ‘War!’ gespoten (foto Joost van der Wegen)

Uitgeblazen

De eerste van de twee explosies vond gisteravond rond 23.45 plaats bij een appartementencomplex in de straat Mastbos in Noord. Een deel van de ruiten in het toegangsgebouw zijn er volledig uitgeblazen, een ander deel heeft flinke barsten. Dit meldt de nieuwszender AT5 woensdagochtend.

Ter plekke stelt Crimesite vast dat de ruiten rondom het gehele portiek zijn gebarsten, er een hele sponning van een venster is weggeslagen, en dat er drie scootmobiels zijn vernield door de klap.

Kort na het incident heeft de politie in Noord twee aanhoudingen verricht, op de N247 nabij de oprit naar de A10. Agenten in kogelwerende vesten hebben een auto klemgereden en de twee inzittenden aangehouden en meegenomen. Het gaat om een 23-jarige, en een 28-jarige man.

Een buurtbewoner meldt Crimesite dat er zondagavond al een inval heeft plaatsgevonden door een arrestatieteam. Bewoners hebben daarom het vermoeden dat er een verband zou kunnen zijn met de moord op rapper Bigidagoe zondagochtend vroeg. ‘De politie weet al wie het is’, denkt de bewoner.

De politie bevestigt een mogelijke connectie: ‘De recherche vermoedt dat de explosies verband met elkaar houden waarbij rekening wordt gehouden dat het te maken heeft met het schietincident met dodelijke afloop op de Rhoneweg van afgelopen zondag. Waarbij binnen het onderzoek rekening wordt gehouden met één scenario waarbij het zou gaan om conflicten binnen verschillende rivaliserende rapgroepen, of het criminele milieu.’

De tweede explosie gebeurde rond 3.15 bij een portiekwoning aan de Populierenweg, in de buurt van het Oosterpark. In deze straat liggen er glasscherven op de grond. Ook hier is het woord ‘war’ op de muur geschreven.

In de vroege ochtend was er nog een explosie aan Kelbergen, in Amsterdam Zuid-Oost.

Verband

In de loop van de ochtend bevestigt de politie dat ze twee aanhoudingen heeft verricht na de explosie aan de Mastbos in Amsterdam Noord. ‘Ook is later in de nacht aan de Populierenweg een explosief afgegaan bij een woning.’ De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie explosies.

Rond 23:40 uur kreeg de politie melding van een explosie bij de portiek van een flat aan de Mastbos, bericht ze. ‘Eenmaal ter plaatse treffen agenten flinke schade aan het pand. Ook staat er op de muur de tekst ‘war’ gespoten. Na de explosie is een voertuig met hoge snelheid weggereden. Op de Nieuwe Leeuwarderweg is een gelijkend voertuig staande gehouden, de inzittenden zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.’

Rond 3:15 uur werden de bewoners van de Populierenweg opgeschrikt door een luide knal. De politie: ‘Ook hier treffen collega’s een woning aan met flinke schade en de tekst ‘war’ op de muur. De recherche is ook hier een onderzoek gestart. Een derde explosie vond ruim een uur later plaats bij een woning aan Kelbergen in Amsterdam Zuidoost. Ook hier is flinke schade ontstaan aan het pand en doet de politie nader onderzoek.’

Dinsdagavond vroeg de politie in het programma Opsporing Verzocht bij de NPO om tips van het publiek. Ze gaf daarbij aan de zaak snel op te willen lossen, om meer mogelijk dodelijk geweld in het criminele milieu te voorkomen.