Man (22) gewond bij schietpartij in flatportiek Amsterdam-Noord

Bij een schietpartij aan de Mastbos in Amsterdam-Noord is zondagavond rond 23.20 een 22-jarige man gewond geraakt. Hij werd in de flatportiek neergeschoten en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was volgens de politie aanspreekbaar.

De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart. Er zou sprake zijn van één of meerdere verdachten.

Het was de derde schietpartij in Amsterdam in een dag tijd. Rond 12.05 was er een schietpartij aan de Rijgersborgh in Amsterdam-Osdorp en rond 19.10 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij een schietincident in een woning aan de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost.