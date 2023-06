‘Abdel T. bracht celgenoot om tijdens psychose’

Connect on Linked in

De man die een celgenoot doodde in de gevangenis van Krimpen, zou een psychose hebben gehad. Dat verklaarde zijn advocaat eerder deze week voor de Rotterdamse rechtbank.

Beeld: de gevangenis in Krimpen aan de IJssel

Psychose

De 30-jarige Abdel T. zou tijdens een psychose zijn celgenoot Nigel Hill hebben gedood, schrijft RTV Rijnmond. Dat verklaarde T.’s advocaat maandagochtend tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank van Rotterdam. De 24-jarige Hill kwam op 15 maart van dit jaar om het leven in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel.

Het Openbaar Ministerie gaat in de zaak uit van moord. Abdel T. zou volgens de officier van Justitie vlak voor de dood van zijn celgenoot ‘veel hebben gebeld en vreemde uitspraken hebben gedaan’. Hij zei onder meer dat het stonk in zijn cel en dat zijn celgenoot lag te slapen.

Gewurgd

Volgens het OM is Hill geslagen en vervolgens gewurgd. Verdachte T. claimt dat hij werd aangevallen door Hille en zich moest verdedigen, tekent de regionale omroep op. De verdachte denkt zelf dat hij in een psychose is belandt. Hij was verslaafd en heeft een geestelijke stoornis. T. zal binnenkort worden onderzocht in het Pieter Baan centrum.

De in Krimpen om het leven gebrachte Nigel Hill zat acht jaar celstraf uit voor een gewapende overval in Alkmaar. De moeder van Hill was verbijsterd over de dood van haar zoon, vertelde ze eerder dit jaar aan omroep NTR. De vrouw woont op Aruba en kon niet geloven dat in Nederland een veroordeelde met een tbs-maatregel een celgenoot kan hebben.

