Aboutaleb: controle op alle containers met tropisch fruit om coke-import

Connect on Linked in

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil alle containers met tropisch fruit die in de haven aankomen laten controleren op drugs. Dat schrijft hij samen met de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, in een brief aan de premiers Mark Rutte en Alexander De Croo van België.

Veertien voorstellen

Aanleiding voor de brief is een werkbezoek van de twee burgemeesters aan Colombia, Panama en Costa Rica. Deze landen gelden als bron- en doorgangslanden voor cocaïnesmokkel. In de brief staan ook veertien voorstellen om drugssmokkel in de havens tegen te gaan.

‘Enige procenten’

‘Van alle containers met tropisch fruit wordt nu maar een schaarse enige procenten nagelopen’, aldus Aboutaleb in het programma De zevende dag op de Vlaamse televisiezender VRT, waar hij zondagochtend met De Wever te gast was. ‘Dat moet naar 100 procent controle.’

De Wever wil ook samenwerken met veilige bronhavens, de drugsnetwerken blootleggen en achter het cash geld van de criminelen aan gaan.

70 ton cocaïne

Dat de burgemeesters specifiek de containers met tropisch fruit zoals bananen, ananassen en mango’s uit Zuid-Amerika en Centraal-Amerika willen laten controleren, heeft te maken met grote drugsvondsten van de afgelopen jaren. In de haven van Antwerpen werd vorig jaar bijna 90 ton cocaïne onderschept, in Rotterdam ruim 70 ton.

Zie hier voor het hele gesprek op VRT.