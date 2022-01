HARC-team onderschept 72.808 kilo cocaïne in 2021

Connect on Linked in

In 2021 heeft het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam, in totaal 72.808 kilo cocaïne onderschept. Dat is 74% meer dan in 2020. De straatwaarde van de in beslag genomen cocaïne is volgens het Openbaar Ministerie ruim 5 miljard euro.

62 arrestaties

Op basis van de inbeslaggenomen partijen drugs is het HARC-team in totaal 194 keer een onderzoek gestart. Dit leverde 62 arrestaties op. In de Rotterdamse haven werd 70.571 kilo cocaïne gevonden. Het HARC-team kwam ook elders in actie, waar nog eens 2.156 kilo cocaïne in beslag werd genomen.

1.500 kilo heroïne

Naast cocaïne onderschepte het HARC-team ook andere soorten drugs. Zo werd er 1.000 kilo DMT in beslag genomen. In februari 2021 trof het HARC-team na een intensieve samenwerking met de Britse National Crime Agency (NCA) ruim 1.500 kilo heroïne aan in een container. Dit was de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland.

Grootste cocaïnevondst

De grootste cocaïnevondst werd gedaan in december. Toen troffen douaniers 4.180 kilo aan in een container geladen met bananen. Ook in maart, september en december werden grote partijen van ruim 4.000 kilo onderschept. In heel 2021 zijn er 22 partijen boven de 1.000 kilo in beslag genomen. April was de drukste maand, het HARC-team moest toen 22 keer in actie komen.

Koelcontainers met bananen blijven populair als verstopplek, maar er werd ook een partij cocaïne gevonden in een geïmporteerde camper.

Uithalers

Het afgelopen jaar was een recordjaar qua uithalers, aldus het Openbaar Ministerie. Het betrof uithalers die zowel met of zonder cocaïne werden aangehouden. Op het hoogtepunt werden in september in twee weken tijd 110 aanhoudingen verricht. In heel 2021 zijn er 400 arrestaties geweest. Dat is een toename van 42%. In totaal ging het om 198 personen. Dat betekent dat sommige personen meer dan één keer zijn aangehouden. Eén verdachte werd zelfs negen keer aangehouden.

Het hoge aantal aangehouden verdachten zonder een relatie met cocaïne drukte het afgelopen jaar zwaar op de capaciteit van de politie en het OM. Verdachten kwamen er ook vaak vanaf met een relatief lage geldboete van 95 euro.

Artikel 138aa

Het OM zegt blij te zijn met de nieuwe uithalerswet. Voor 1 januari 2022 moest er bewezen worden of een uithaler zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet. Als dat verband niet, of onvoldoende, kon worden aangetoond, kon het OM alleen een boete opleggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein.

Zwaardere straffen

Artikel 138aa Wetboek van Strafrecht maakt dat het onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder kan worden bestraft. Wie in Nederlandse havens of vliegvelden op plekken wordt aangetroffen waar ze niets te zoeken hebben, riskeert een celstraf die kan oplopen tot twee jaar. In sommige gevallen kan de straf nog met een derde worden verhoogd. Het OM hoopt dat de nieuwe wet een afschrikwekkende werking heeft.

2022

In 2022 wil het HARC-team zijn informatiepositie nog meer verbeteren en gaat zich ook meer richten op financieel onderzoek, dat moet resulteren in succesvolle witwas- en ontnemingszaken. Daarnaast zet het OM in 2022 stevig in op corruptie onder havenmedewerkers en ambtenaren. Dit doet zij onder meer in samenwerking met het Combiteam Havens. Zo worden trainingen aangeboden om havenpersoneel weerbaarder te maken en ook wordt er op scholen ingezet om toekomstig havenpersoneel weerbaarder te maken.

Lees ook:

Cocaïnevangsten in Nederland naar nieuw record