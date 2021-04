Politie houdt verdachte roof Van Gogh aan

Connect on Linked in

De politie zegt dinsdagmorgen een verdachte te hebben aangehouden voor de roof van twee schilderijen uit een museum in Laren en uit een museum in Leerdam. Dat waren schilderijen van respectievelijk Vincent van Gogh en Franse Hals. De verdachte is een 58-jarige man uit Baarn. De politie zegt de schilderijen nog niet teruggevonden te hebben.

Woning

In maart vorig jaar werd in de nacht van 29 op 30 maart het doek ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ (1884) van Van Gogh gestolen uit het museum Singer in Laren. In de nacht van 26 augustus op 27 augustus 2020 werd in Leerdam het doek ‘De twee lachende jongens’ van Frans Hals gestolen. Dat was in het museum Hofje van mevrouw Aerden. Het was de derde keer dat het doek werd gestolen.

De 58-jarige verdachte is in zijn woning in Baarn gearresteerd. Hij wordt verdacht van het stelen van de schilderijen. De politie spreekt van een ‘belangrijke stap in het onderzoek’.

Strafkorting

Eerder werd bekend dat de politie een man in het vizier heeft die in het bezit zou zijn van het Van Gogh-schilderij. Dat zou volgens De Telegraaf gaan om Peter K. (38) . Dat is een hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar grootschalige cocaïnesmokkel. Hij zou tevergeefs hebben onderhandeld over teruggave van het schilderij in ruil voor strafkorting. Kunstdetective Arthur Brand zei dat eind vorig jaar ook. Het doek zou aan Peter K. zijn aangeboden en hij zou dus zelf niet met de roof van doen hebben.

Zie de eerdere berichten:

