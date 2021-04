Verdachte Van Gogh-roof is bekende kunstdief

Connect on Linked in

De verdachte (58) die vastzit voor de roof van een Vincent van Gogh en een Frans Hals uit musea in Laren en Leerdam is een bekende Franse crimineel. Nils M. werd begin april in Baarn opgepakt. De Telegraaf schrijft dat M. in 2012 achter een gewelddadige roof zat in Museum Gouda. Hij kwam daar naar binnen middels een explosief.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft, in het belang van het onderzoek, geen commentaar gegeven. De doeken van Hals en Van Gogh – gezamenlijke waarde ongeveer 17 miljoen euro – zijn nog zoek.

Verdachte Nils M. woonde in Nederland.

De Telegraaf schrijft dat Fransman Nils M. eerder is vervolgd voor een roof in 2009 in het Stadsmuseum IJsselstein. Daar verdwenen zes landschapsschilderijen uit de 17e en 19e eeuw, waaronder werken van Jan van Goyen en Willem Roelofs. In 2014 sprak de rechtbank M. vrij wegens gebrek aan bewijs.

Nadat M. in 2012 een monstrans uit 1662 uit het Goudse museum weghaalde werd hij gepakt en kreeg hij zes jaar cel. Een explosie bij de deur veroorzaakte grote schade in het museum, ook aan kunstwerken. Een medeverdachte was verdachte in de geruchtmakende diamantroof op Schiphol in 2005.

Een verdachte in een cocaïnezaak, Peter K. uit Amersfoort, is verdacht van heling van de in Laren gestolen Van Gogh. De politie heeft vergeefs twee invallen gedaan om te zoeken naar het schilderij.