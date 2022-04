Acht jaar cel geëist voor voorbereiding moord op Ayla Mintjes

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag acht jaar cel geëist tegen Sivinho R. (21) uit Amsterdam en Levert K. (22) uit Hoorn voor het voorbereiden van de moord op Ayla Mintjes (27) in Amsterdam-Slotervaart. De twee werden op heterdaad betrapt toen ze op 12 mei 2021 een peilbaken probeerden te plakken onder de auto van haar vriend Anis B.

Geobserveerd

Volgens het OM zouden de twee verdachten Mintjes hebben geobserveerd in hun zoektocht naar Anis B. Dat gebeurde onder meer bij haar zonnestudio aan de Muiderstraatweg in Diemen. Zij had dat door en schreef het kenteken op.

‘Geld verschuldigd’

Beide verdachten bekenden in de rechtszaal dat ze op 12 mei 2021 in wilden breken in een parkeergarage aan de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart, om vervolgens een peilbaken onder de auto van Anis B. te plakken. Maar dat wilden ze naar eigen zeggen doen omdat B. aan een opdrachtgever nog geld verschuldigd was vanwege een onderschepte partij cocaïne. Met het stelen van zijn auto zouden de verdachten hem tot betalen hebben willen dwingen. Justitie gelooft niets van dat verhaal.

Dodelijk getroffen

Vier dagen later, op 16 mei vorig jaar, werd de auto van Anis B. onder vuur genomen in dezelfde Maassluisstraat. Achter het stuur zat Ayla Mintjes, die dodelijk werd geraakt. Bijrijder B., voor wie de aanslag vermoedelijk was bedoeld, bleef ongedeerd.

De rechtbank doet op 15 april uitspraak. De schutters en de bestuurder van de vluchtauto staan op een later moment terecht.