Acht jaar cel voor Albanezen wegens gewelddadige ontvoering Beverwijk

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft donderdag vier Albanezen van 26, 27, 28 en 43 jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor het ontvoeren van een man in Beverwijk op 6 juli 2019. Ook hebben zij zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag en het bezit van vuurwapens.

Het slachtoffer (Ridoan B.) werd op de bewuste avond, toen hij iets uit zijn auto wilde pakken, door vier mannen – Klevis P. (43), Florian M. (27), Santjago M. (28) en Eraldo C. (26) – aangevallen en met geweld in een witte bestelbus gegooid. Daarbij werd op hem geschoten.

Drie vuurwapens

Getuigen waarschuwden de politie, die tijdens de achtervolging van de witte bestelbus zag dat er allerlei goederen uit de bus werden gegooid. Zo werden op de route later onder meer tape, een kniptang, tie-wraps, losse patronen en hulzen, drie vuurwapens, patroonhouders en een geluidsdemper gevonden. Tijdens de rit werd het slachtoffer in de bus fors mishandeld, bedreigd en is nogmaals geschoten.

Blijvend letsel

Uiteindelijk is hij ontsnapt door zich uit de bestelbus te laten vallen. Vervolgens is hij met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek dat hij een schampschot en blijvend letsel heeft opgelopen. Uit onderzoek is gebleken dat er op een aantal goederen in de bestelbus bloed van het slachtoffer is aangetroffen. Ook werd in de bus een schotinslag waargenomen.

Opgewacht

De rechtbank verwerpt de lezing van een van de vier verdachten dat er sprake zou zijn van noodweer. Evenmin is aannemelijk geworden dat de gewelddadige confrontatie van het slachtoffer is uitgegaan. De rechtbank gaat uit van een gezamenlijke actie van de vier mannen, onder wie de 43-jarige bestuurder Klevis P. Deze parkeerde de bestelbus al eerder en heeft samen met de anderen het slachtoffer opgewacht. Vervolgens is er tijdens de rit in de bus door de andere drie grof geweld op Ridoan B. uitgeoefend.

De opgelegde straf van acht jaar voor het viertal komt overeen met de eis van de officier van justitie. Ook moeten de vier Albanezen het slachtoffer 5.000 euro schadevergoeding betalen.

Het motief voor de ontvoering en beschieting is onduidelijk gebleven.