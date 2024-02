Acht jaar cel voor “Bokito” wegens granaataanslag bij Satudarah-kopstuk

Connect on Linked in

De rechtbank in Almelo heeft maandag acht jaar celstraf opgelegd aan de 29-jarige Anouar B. (alias “Bokito”) voor het laten ontploffen van een handgranaat bij een huis in Enschede. Het Openbaar Ministerie eiste medio januari negen jaar cel tegen de man uit Almelo.

Satudarah-leden

Anouar B. is veroordeeld voor het gooien van een handgranaat in een woning aan de Auskamplanden in Enschede op 22 december 2016. De aanslag was gericht tegen Satudarah-oprichter Michel B., maar die was op dat moment niet in de woning. Wel waren drie aan Satudarah gelieerde personen aanwezig.

Schokkend

Doordat het huis goed beveiligd was, raakte niemand gewond door de circa 2500 metalen kogeltjes in de scherfwerking van de granaat. De officier van justitie noemt het schokkend dat de granaataanslag middenin een dichtbevolkte woonwijk plaatsvond.

Naast het gooien van de handgranaat is Anouar B. ook veroordeeld voor het voorhanden hebben van wapens (handgranaat, vuurwapens en de bijhorende munitie), voorbereiding van moord en/of zware mishandeling op meerdere personen, en plegen en medeplegen van verduisteringen.

Reeks aanslagen

De actie in Enschede luidde het begin in van een serie aanslagen in Twente, waarvan een deel was gericht tegen leden van de verboden motorclub Satudarah. Michel B. is momenteel verdachte in een grote drugszaak. In februari 2023 zijn voor de reeks aanslagen in Twente en het Duitse Gronau de opdrachtgevers veroordeeld tot lange celstraffen, een van hen is Simo D..

Dna-match

Aanvullend onderzoek in 2020 naar dna op de handgranaat leverde een match op met de 29-jarige Anouar B. uit Almelo. Vervolgens werden ook de dossiers uit andere strafrechtelijke onderzoeken nagelopen en werd hierin aanvullend bewijs gevonden voor de betrokkenheid van B..

België

Nadat “Bokito” in beeld kwam als verdachte, stond hij lang internationaal gesignaleerd. Hij bleef lange tijd onder de radar, maar kon begin 2023 op grond van het Europees aanhoudingsbevel in België worden aangehouden en overgeleverd.

AK47

Naast de granaataanslag is Anouar B. ook veroordeeld voor het bezit van een AK47-machinegeweer met bijbehorende munitie. Daarnaast is hij veroordeeld voor het bestelen van twee werkgevers. Zo zou hij bij een tankstation in Maastricht sigaretten en shag hebben gestolen, ter waarde van 14.500 euro. Daar nam hij ook ruim 1.000 euro mee uit de kas. Bij een zonnebrillenzaak in Roermond stal hij voor ruim 28.000 euro uit de kas.