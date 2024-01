9 jaar cel geëist tegen “Bokito” voor granaataanslag bij Satudarah-kopstuk

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Almelo negen jaar gevangenisstraf geëist tegen de 29-jarige Anouar B. (alias “Bokito”) voor het laten ontploffen van een handgranaat bij een huis in Enschede. De aanslag eind 2016 was gericht tegen Satudarah-oprichter Michel B..

Anouar B. wordt ervan verdacht op 22 december 2016 een handgranaat te hebben gegooid in een woning aan de Auskamplanden in Enschede. De aanslag was gericht tegen Satudarah-oprichter Michel B., maar die was op dat moment niet in de woning. Wel waren andere aan Satudarah gelieerde personen aanwezig.

Reeks aanslagen

Er raakte niemand gewond. Deze actie luidde het begin in van een serie aanslagen in Twente, waarvan een deel was gericht tegen leden van de verboden motorclub Satudarah. Michel B. is momenteel verdachte in een grote drugszaak.

In februari 2023 zijn voor de reeks aanslagen in Twente en het Duitse Gronau de opdrachtgevers veroordeeld tot lange celstraffen, een van hen is Simo D..

Dna-match

Aanvullend onderzoek in 2020 naar dna op de handgranaat leverde een match op met de 29-jarige Anouar B. uit Almelo. Vervolgens werden ook de dossiers uit andere strafrechtelijke onderzoeken nagelopen en werd hierin aanvullend bewijs gevonden voor de betrokkenheid van B..

België

Nadat “Bokito” in beeld kwam als verdachte, stond hij lang internationaal gesignaleerd. Hij bleef lange tijd onder de radar, maar kon begin 2023 op grond van het Europees aanhoudingsbevel in België worden aangehouden en overgeleverd.

Machtsstrijd

Achtergrond van de gewelddadigheden is de jarenlange strijd tussen twee criminele groeperingen in Enschede. Met aan de ene kant Simo D. en aan de andere kant leden van Satudarah. Volgens RTV Oost neemt de politie aan dat in de kring van Satudarah de granaat zou zijn gegooid mede in opdracht van de “tattookillers”, een groep mannen uit onder meer Leerdam en Schiedam, onder wie Cor P.. Op P. werd in januari 2022 in de Dominicaanse Republiek een mislukte aanslag gepleegd.

Verijdelde aanslagen

Het OM verdenkt de 29-jarige Anouar B. ook van voorbereidingshandelingen voor beschietingen van panden, waaronder café De Sport, dat ook gelieerd is aan Satudarah. Deze aanslagen werden verijdeld door de arrestatie van de uitvoerder en onderschepping van een AK machinegeweer met bijbehorende munitie. “Bokito” zou dat wapen en een cryptotelefoon met informatie voorhanden hebben gehad. Tot slot stonden op zijn tenlastelegging twee forse verduisteringen in dienstbetrekking, gepleegd in Limburg.

Bij de strafmaat heeft de officier van justitie rekening gehouden met een eerdere veroordeling uit 2015 voor een gewelddadige overval/afpersing. Alles afwegende vindt de officier van justitie voor het gooien van de handgranaat, de voorbereidingshandelingen van andere aanslagen en de verduistering een gevangenisstraf van negen jaar passend.

De officier van justitie noemt het schokkend dat de granaataanslag middenin een dichtbevolkte woonwijk plaatsvond.

‘Midden in een dichtbevolkte woonwijk is een granaat waarvan de veiligheidspin was losgetrokken door een voordeurruit in een woning gegooid en daar tot ontploffing gekomen. Niet alleen de bewoners van die woning, maar ook willekeurige voorbijgangers hadden hierdoor gedood of zwaar verwond kunnen worden. Dat criminele conflicten op een dergelijke gewelddadige wijze worden beslecht midden in een woonwijk, met regelrecht oorlogstuig, is schokkend te noemen en tast het gevoel van veiligheid in de onze samenleving in hoge mate aan.’ ‘Door deze ontploffing ging er niet alleen een schok door de bevolking van Enschede en daarbuiten, het bleek – achteraf gezien – ook het startschot van een lange reeks van zeer gewelddadige aanslagen die Twente meer dan een jaar in zijn greep zou houden’, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet eind februari uitspraak.