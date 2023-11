Acht verdachte plofkrakers aangehouden na Nederlands-Duits onderzoek

Connect on Linked in

De politie heeft acht verdachte personen aangehouden in een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Bij doorzoekingen in woningen zijn onder meer grote geldbedragen in beslag genomen. De plofkrakers veroorzaakten 3,5 miljoen euro aan schade.

Verdacht

In een groot gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Duitse politie zijn woensdag november acht personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere plofkraken op geldautomaten in Duitsland.

De Duitse autoriteiten hebben om hun overlevering gevraagd. Dit meldt de Nederlandse politie donderdag.

Doorzoekingen

Op 22 locaties hebben gisteren doorzoekingen plaatsgevonden. Hier waren zowel de Nederlandse als Duitse politie bij aanwezig. Bij de doorzoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder zeer grote hoeveelheden contant geld en luxe goederen, zoals horloges en juwelen.

In een woning in Amstelveen werden explosieven aangetroffen. Deze zijn veiliggesteld en vernietigd. Vijf woningen werden ontruimd.

De acht verdachten zitten vast. Zij zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie doet dan ook geen verdere mededelingen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Resultaat

De aanhoudingen zijn het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie en Europol. De recherche van politie-eenheid Noord-Holland deed samen met de politie in Osnabrück maandenlang onderzoek naar plofkraken op geldautomaten in de Duitse deelstaat Nedersaksen, en andere deelstaten.

Dit resulteerde in de aanhoudingen van zeven mannen en één vrouw in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar uit Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Rotterdam. Een 23-jarige vrouw wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld.

Schade

Europol meldt donderdag dat de plofkraken 5,5 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt. Daarbij gaat het om 3,5 miljoen euro aan schade aan pinautomaten en panden, en 2 miljoen aan buit. Er zijn in deze zaak minstens 23 pin-automaten opgeblazen. De Europese politieorganisatie geeft aan dat de Nederlandse plofkrakers buit in Duitsland zijn gaan zoeken, nadat het aantal pin-automaten in Nederland is teruggebracht.

Europol meldt dat de plofkrakers tijdens hun vlucht regelmatig voor gevaarlijke situaties zorgde en ernstige ongelukken veroorzaakten. Dit vond afgelopen weekeinde nog plaats.