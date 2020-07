Achttien jaar cel en tbs voor Thijs H.

Connect on Linked in

De rechtbank in Maastricht heeft donderdag de 28-jarige Hagenaar Thijs H. veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de brute moorden op drie willekeurige mensen. Dat is zes jaar minder dan het Openbaar Ministerie eiste. H. is niet volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

“Codetaal”

Thijs H. stak in mei 2019 drie willekeurige wandelaars dood in Den Haag en op de Brunssummerheide. Zijn verdediging en deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden H. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren omdat hij volledig onder “psychische dwang” gehandeld zou hebben. Hierdoor zou een celstraf vervallen. H. verklaarde eerder dat “het systeem” hem via “codetaal” in Netflix-series en kentekens opdroeg om te moorden.

“Schokkend en luguber”

Het OM stelt echter dat de verdachte soms berekenend te werk ging, dat hij zich verdiepte in psychopaten en bewust doorging het gebruik van drugs en medicijnen. Volgens het OM zouden de “schokkende en lugubere” moorden normaliter leiden tot een levenslange celstraf, maar het OM houdt rekening met H.’s geestesgesteldheid: hij had zeker psychische problemen en was verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM denkt dat H. achteraf een psychose simuleerde om een celstaf te ontlopen.

De rechtbank: ‘Dit immense en blijvende verdriet kan niet meer ongedaan gemaakt worden. U vindt het moeilijk om uzelf als moordenaar te zien. Dat bent u echter wel.’

Thijs H. moet naast de 18 jaar cel en tbs een schadevergoeding van 103.498,08 euro betalen aan de nabestaanden.