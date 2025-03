Advies aan Hoge Raad: zaak spotter Amstelveense moord moet over

Schutters De advocaat-generaal wil dat de veroordeling van schutter Jonathan C. in stand blijft. Over de zaak van de bij de rechtbank nog vrijgesproken Jurviën M. is het advies om die ook deels terug te verwijzen, omdat de motivatie van het gerechtshof bij de strafbepaling niet juist zou zijn geweest. De twee schutters kregen bij het hof beiden 28 jaar cel.

Peilbaken

Rachid Kotar is in december 2019 onder ogen van zijn 5-jarig zoontje doodgeschoten op de parkeerplaats van een sportschool en een hockey- en voetbalclub.

Saifeddine M. is door het gerechtshof veroordeeld tot 14 jaar cel. Het hof stelde vast dat M. een dag voor de schietpartij een peilbaken had geplaatst op de auto van het slachtoffer, en vervolgens dit baken op diezelfde dag heeft verwisseld of vervangen. Op de dag van de schietpartij – ongeveer een uur voordat het slachtoffer werd doodgeschoten, heeft M. het weer verwijderd.

Het hof vond dat de verklaring van M. dat hij van het doel om Rachid te liquideren geen weet had gehad ‘volstrekt onaannemelijk’. Dat heeft het hof volgens de advocaat-generaal niet voldoende gemotiveerd. De advocaat-generaal is van mening dat peilbakens niet uitsluitend voor het door het hof genoemde doel van liquidaties worden gebruikt.

Andere moord

In de zaak van Jurviën M. is de advocaat-generaal van oordeel dat het hof bij de strafoplegging ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan de regels over de zogeheten meerdaadse samenloop. Als een verdachte in één keer wordt veroordeeld voor meer dan één strafbaar feit, wordt de maximaal op te leggen straf niet bepaald door de straffen bij elkaar op te tellen die volgens de wet ten hoogste voor ieder van de afzonderlijke feiten kan worden opgelegd.

Jurviën M. is door de rechtbank Gelderland in december 2022 veroordeeld voor het medeplegen van een andere moord, tot 20 jaar gevangenisstraf. Dat is de zaak van de vergismoord op op de 49-jarige Mehmet Kiliçsoy in Beuningen.

De veroordeling voor de (poging tot) moord op Kotar en diens zoontje blijft staan, wat betreft de advocaat-generaal. Alleen moet opnieuw een straf worden opgelegd.

Het arrest van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 27 mei 2025. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. In de regel volgt de Hoge Raad dat advies.