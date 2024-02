Medeverdachten in moordzaak Rachid Kotar in hoger beroep wel veroordeeld

Print This Post

Drie mannen zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld voor de moord op Rachid Kotar, in december 2019. De eerder al tot 25 jaar cel veroordeeld Jonathan C. kreeg 28 jaar gevangenisstraf. De bij de rechtbank nog vrijgesproken Jurviën M. kreeg bij het Hof eveneens 28 jaar cel. Ook Saifeddine M. kreeg nu een celstraf van 14 jaar. De straffen van de schutters vielen hoger uit, omdat het Hof hen ook schuldig acht aan een poging tot moord op Kotar’s 5-jarige zoontje.

door Joost van der Wegen

Vermoord

Rachid Kotar werd op donderdag 12 december 2019 is Rachid Kotar (39 jaar) vermoord op het parkeerterrein van sportschool Health City te Amstelveen. Hij werd rond 17.15 beschoten en gedood op het moment dat hij zijn toen 5-jarige zoon liet instappen in zijn auto. Na de moord moest de zoon letterlijk over het dode lichaam van zijn vader stappen bij het verlaten van de auto.

De 28-jarige Jonathan C. zou samen met Jurviën M. (22) de schutter zijn geweest. Tegen hen was 30 jaar cel geëist. De derde verdachte, Saifeddine M. (25), was volgens justitie de spotter en tegen hem eiste het OM 22 jaar cel.

Peilbaken

Kotar is enige tijd voor de moord geobserveerd met behulp van een peilbaken onder zijn auto. S Saifeddine M. plaatste deze en verwijderde het peilbaken kort voor de moord. Jonathan C. en Jurviën M. schoten op Kotar en doodden hem.

De zoon van Kotar bevond zich achter zijn vader toen deze werd beschoten. Het hof oordeelt ook dat de schutters schuldig zijn aan een poging tot moord op Kotar’s zoon, die zich achter zijn vader bevond tijdens de schietpartij. Dit meldt ze donderdag in een samenvatting van de uitspraak:

‘Deze straf is hoger dan de door de rechtbank opgelegde straf, omdat het hof de poging tot moord op de zoon van het slachtoffer wel bewezen heeft verklaard.’

Gewetenloos

‘De bewezen feiten zijn ernstig en schokkend’, geeft het Hof aan in haar uitspraak. ‘Er is sprake van een angstaanjagende koelbloedigheid, die wordt gezien als volstrekt gewetenloos. De veroordeelden en hun omgeving beschouwden het plegen van zware strafbare feiten als een levensstijl, net als het zich ophouden in kringen van de zware criminaliteit. De straf heeft tot doel naast vergelding ook anderen af te schrikken van het plegen van dit soort feiten.

Looppatroon

Het hof gebruikte verschillende bewijsstukken, waaronder OV- en telecomgegevens, camerabeelden en DNA-onderzoek. Ook werd in hoger beroep een ‘looppatroon-onderzoek’ uitgevoerd. Een deskundige constateerde daarbij kenmerkende overeenkomsten in het looppatroon van Jonathan C. en Jurviën M. met dat van de schutters, laat het Hof donderdag weten in een bericht.