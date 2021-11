Advocaat: dodelijke schietpartij Centjes was helemaal geen liquidatie

Connect on Linked in

De advocaat van een verdachte van medeplegen van de moord op Omar “Centjes” Essalih heeft aan de rechtbank in Amsterdam algehele vrijspraak gevraagd. Advocaat Guy Weski stelde voor de rechtbank dat ten eerste de schietpartij in niets lijkt op een liquidatie, en dat ten tweede zijn cliënt Noura O. (21) op het moment van het schieten niet in de buurt was. De officier van justitie eiste deze week jaar 16 jaar en tbs met dwangverpleging. Tegen de vermeende schutter Ismael el B. (22) eiste het OM twintig jaar cel jaar.

Door @Wim van de Pol

Centjes werd in mei vorig jaar doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneokade, in Amsterdam-Oost. Aan zijn verwondingen, en onder meer een uitgeslagen tand, was te zien dat er aan het dodelijke schot in ieder geval een flinke worsteling vooraf was gegaan.

De talentvolle voetbalster Noura O. heeft erkend dat ze handschoenen had gekocht en met Essalih en medeverdachte El B. op de fatale avond had afgesproken. Doel was samen een inbraak te plegen op een terrein in de Zaanstreek. Onderweg zou ruzie zijn ontstaan over de verdeling van de buit en was er na een vechtpartij in de auto en op straat een pistool afgegaan. Het pistool van Essalih, welteverstaan.

Weloverwogen voorbereid

Het Openbaar Ministerie stelde deze week dat het tweetal een weloverwogen liquidatie had voorbereid en uitgevoerd. Noura O. had handschoenen aangeschaft, ze had een gestolen BMW bestuurd, en die na de schietpartij in brand gestoken, een vluchtscooter gebruikt en er zaten schotresten en dna van het slachtoffer op haar kleding. Ook was ze volgens de officier van justitie een dag eerder langs het huis van het slachtoffer gereden om voorverkenning te doen.

Niet te rijmen

Advocaat Weski betoogde dat de gebeurtenissen in de nacht van 2 op 3 mei 2020 in Amsterdam-Oost op geen enkele manier te rijmen zijn met de feiten zoals die bij liquidaties voorkomen. Het aanschaffen van handschoenen kan prima bij de inbraak passen, zei hij. En waarom zou de vermeende voorverkenning op 1 mei in een huurauto met een liquidatie te doen hebben, vroeg Weski zich af: ‘Als dit een voorobservatie zou zijn geweest, dan vraag ik mij af waarom dan Essalih kilometers vanaf zijn adres uiteindelijk na een worsteling op straat is doodgeschoten.’ Bovendien blijkt Noura O. met die auto die avond elders in Amsterdam eten te hebben gehaald. Dat registreerde een politiesurveillant die avond bij een controle.

Kentekenplaten

De gestolen BMW had nog de originele kentekenplaten en was in Amsterdam gestolen. Bij liquidaties heeft de vluchtauto altijd andere platen en is doorgaans elders gestolen, aldus Weski. Bovendien is de auto nagenoeg op de plaats delict zelf in brand gestoken en stond daar geen tweede vluchtauto klaar.

O. zegt door de ruzie en de vechtpartij in paniek te zijn geraakt en nog iets te zijn doorgereden en de BMW in paniek in brand te hebben gestoken. Uit camerabeelden blijkt dat Noura O. na de schietpartij inderdaad volkomen in paniek was. Bovendien zijn er aanwijzingen, van een getuige en van een brandmelding, dat de auto al voorafgaand aan het dodelijke schot in brand stond.

Dna-sporen

Ook zijn er aanwijzingen dat het gebruikte pistool het wapen van Essalih is geweest, en niet is meegebracht door de verdachten. Dna-sporen van het slachtoffer op kleding van Noura O. kunnen te verklaren zijn door de worsteling in de auto. De vluchtscooter was een scooter die een aantal bewoners in de buurt konden gebruiken, waarvan de sleutel op een richeltje in een portiek lag.

Al met al concludeert Weski dat de feiten in het dossier prima kunnen overeenstemmen met hetgeen dat Noura O. heeft verklaard. Namelijk dat Essalih tijdens een wilde vechtpartij door El B. is doodgeschoten. En dat is volgens hem onvoldoende voor een veroordeling voor medeplegen van moord.

Stoornis

Over een motief voor een liquidatie op Essalih komt in het dossier geen helder beeld naar voren.

Er liggen twee rapporten over Noura O. die concluderen dat Noura O. na opgelopen jeugdtrauma’s aan een geestelijke stoornis lijdt. Dat is volgens Weski de reden van haar hang naar wat zij noemt ‘chillen’, met criminele vrienden.

Dat heeft haar in die zin opgebroken dat ze nu verdachte werd in drie strafrechtelijke onderzoeken, onder meer ook het helpen voorbereiden van een liquidatie in Rotterdam. Voor dat feit, en voor een ander feit is ze vrijgesproken.