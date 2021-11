Openbaar Ministerie: doodschieten “Centjes” was moord

Connect on Linked in

De dood van de 29-jarige Amsterdammer Omar “Centjes” Essalih was volgens de officier van justitie niet het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie. Voor de rechtbank in Amsterdam concludeerden twee officieren van justitie dinsdag dat de talentvolle voetbalster Noura O. en haar vriend Ismail el B. de crimineel Omar Essalih (29) met voorbedachte raad hebben doodgeschoten. Tegen de 22-jarige El B. eiste het OM twintig jaar cel jaar. Noura O. hoorde 16 jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Essalih werd vorig jaar in de nacht van 2 op 3 mei doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. In de buurt werd daarna een brandende BMW teruggevonden die eerder in de Bijlmer was gestolen.

De twee verdachten hebben gezegd dat ze samen met het slachtoffer een inbraak wilden gaan plegen. Er zou toen ruzie zijn ontstaan die volledig uit de hand was gelopen. Ze ontkennen in ieder geval de avond van 2 mei op pad te zijn gegaan met het plan om Centjes om het leven te brengen.

Het OM komt op basis van forensische sporen, de track-and-trace gegevens van een huurauto, camerabeelden en getuigenverklaringen tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is van een vooropgezet plan.

Drie voorverkenningen

Het OM denkt dat de verdachten drie voorverkenningen hebben uitgevoerd. Dat zou blijken uit de track-and-trace gegevens van een auto die O. had gehuurd.

Beide verdachten zijn kort voor de schietpartij samen met het slachtoffer in de gestolen BMW gestapt en een eindje verder de auto weer hebben verlaten. Het slachtoffer zou daarop zijn geslagen met een glazen flesje, mogelijk ook met een houten paaltje. Onder meer op de kruising Borneolaan/Panamalaan heeft El B. volgens de officier van justitie het slachtoffer van korte afstand met een vuurwapen beschoten en O. heeft de BMW in brand gestoken. Daarna zijn zij achter elkaar naar een appartementencomplex aan de Dirk Vreekenstraat gerend waar ze hun bebloede kleding en het vuurwapen hebben achtergelaten en zijn ze er met een gereedstaande scooter vandoor gegaan.

Zorgvuldig voorbereid

De hele actie is zorgvuldig voorbereid, zeiden de officieren van justitie op zitting: ‘Daarbij is gezorgd voor handschoenen, een vuurwapen, brandbare vloeistof en vluchtmiddelen, terwijl de te gebruiken vluchtroute en de plaats van de aanslag tevoren zijn verkend. Op grond van al het voorgaande komen wij tot de conclusie dat er sprake is geweest van voorbedachte rade.’ De twee zouden intensief hebben samengewerkt met een duidelijke taakverdeling. Dat levert medeplegen moord op. Dat uit de bewijsmiddelen niet met zekerheid kan worden afgeleid welke handelingen de verdachten onderscheidenlijk hebben verricht, maakt dit niet anders.

Tegen Noura O. hebben de officieren van justitie tbs met dwangverpleging geëist omdat uit twee onderzoeken naar haar persoonlijkheid zou blijken dat de vrouw aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt met borderline en antisociale trekken. De rapporteurs concluderen dat de vrouw gebaat zou zijn bij hulp.