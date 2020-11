‘Voetbaltalent verdacht van betrokkenheid bij liquidatie’

Connect on Linked in

Het 20-jarige vrouwelijke voetbaltalent Nora O. wordt verdacht van betrokkenheid bij een aanslag in Rotterdam, en bij de liquidatie van Omar “Centjes” Omar Essalih, op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan in Amsterdam-Oost, op 3 mei. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag aan De Telegraaf bevestigd.

Jagthuisstraat

O. blijkt afgelopen zomer in haar cel te zijn gearresteerd voor de moord.

Nora O. staat donderdag voor de rechtbank in Rotterdam voor haar mogelijke betrokkenheid bij het plaatsen en laten ontploffen van een bom op 18 mei in de Jagthuisstraat in Rotterdam. De eerste pro forma-zitting over de liquidatie van Essalih is op 25 november in de rechtbank in Amsterdam, waar O. terechtstaat met een medeverdachte.

Nora O. speelde in Amsterdam bij Zeeburgia en voor de beloftes van Heerenveen.

Kenteken

Nadat in de nacht van 18 mei ’s nachts een bom explodeerde in het portiek van de Rotterdamse woning werd O. kort daarna samen met de 22-jarige Oussama M. uit hun auto gehaald door de politie. Het kenteken was genoteerd in de buurt van het plaats delict.

Tijdens de eerste pro forma-zitting heeft O. in tranen ontkend te hebben geweten wat er in Rotterdam zou gaan gebeuren. M. heeft bekend de bom te hebben geplaatst omdat hij onder druk is gezet door een persoon die hij niet heef genoemd.

Bewijs

Enkele dagen voor de ontploffing werd hetzelfde pand beschoten. Er vonden in die periode in Rotterdam nog andere beschietingen plaats van panden, steeds van personen van Surinaamse afkomst. Voor deze zaken zijn naast O. twee andere Amsterdammers en een man uit Diemen van 22 en 23 jaar aangehouden.

Wat het bewijs in de liquidatiezaak precies zou zijn is onbekend. O.’s advocaat Guy Weski wil er nog niets over zeggen voor met zijn client te hebben overlegd.