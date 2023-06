Advocaat Inez Weski op vrije voeten (UPDATE)

Connect on Linked in

De gevangenschap van advocaat Inez Weski is opgeheven. Dat meldt de rechtbank Rotterdam donderdagmiddag. ‘Er is geen grond om haar nog langer vast te houden.’ Haar advocaten benadrukken dat Weski ‘geen verklaring heeft afgelegd vanwege haar geheimhoudingsplicht’.

door Joost van der Wegen

Opgeheven

Het voorarrest van de Rotterdamse advocate die op 21 april is aangehouden, is beëindigd, aldus een bericht van de rechtbank in Rotterdam. ‘De raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar langer vast te houden.’

De 68-jarige Weski werd op 21 april in hechtenis genomen. Zij houdt kantoor in Rotterdam. Op 12 mei werden haar beperkingen al opgeheven.

Doorspelen

Ze wordt door justitie verdacht van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op internationale drugshandel en witwassen. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) haar van het doorspelen van informatie van haar cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, naar de buitenwereld.

Deze verdachte zit sinds Weski’s aanhouding en schorsing door de Orde van Advocaten, zonder raadsman, in het Marengo-proces.

Weski’s advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman bevestigen donderdagmiddag dat ‘I. N. Weski vandaag in vrijheid is gesteld’ door de rechtbank. Ze melden in een persbericht dat hun cliënte ‘geen verklaring afgelegd vanwege haar geheimhoudingsplicht en dat ze dit ook niet zal doen’.

De raadslieden: ‘De impact van alles wat er is gebeurd sinds 21 april 2023 is groot. Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren.’

Weski’s advocaten geven aan geen vragen te beantwoorden, naar aanleiding van haar vrijlating.