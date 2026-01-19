 Meteen naar de content
19 januari 2026

Advocaat Shukrula mag zijn werk hervatten

Vito Shukrula mag van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten zijn werk als strafadvocaat hervatten. Volgens zijn advocaten Nico Meijering en Bas van Faassen heeft de Raad dat maandag besloten. Shukrula is verdachte in onderzoek 26Vanilla over het lidmaatschap van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij zou als advocaat van Taghi informatie hebben doorgespeeld. Aanleiding voor het onderzoek was een ambtsbericht van veiligheidsdienst AIVD.

Ontkend

Vito Shukrula werd op 10 april vorig jaar aangehouden nadat hij zijn toenmalige cliënt Ridouan Taghi (veroordeeld tot levenslang in het Marengoproces) in de EBI in Vught bezocht. Bij monde van zijn advocaat heeft Vito Shukrula die beschuldiging daarna ontkend. Kort na zijn arrestatie had de Raad van Discipline hem als advocaat geschorst. De rechtbank verlengde op 19 april zijn voorlopige hechtenis met zestig dagen.

