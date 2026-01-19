19 januari 2026

Advocaat Shukrula mag zijn werk hervatten

Vito Shukrula mag van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten zijn werk als strafadvocaat hervatten. Volgens zijn advocaten Nico Meijering en Bas van Faassen heeft de Raad dat maandag besloten. Shukrula is verdachte in onderzoek 26Vanilla over het lidmaatschap van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij zou als advocaat van Taghi informatie hebben doorgespeeld. Aanleiding voor het onderzoek was een ambtsbericht van veiligheidsdienst AIVD.