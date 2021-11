Advocaat Taghi: cliënt wordt misbruikt voor beknotting grondrechten

Connect on Linked in

De advocaat van Ridouan Taghi vindt dat het liquidatieproces “Marengo” en Ridouan Taghi door onder meer de minister van Rechtsbescherming worden misbruikt om in Nederland grondrechten voor verdachten, gedetineerden en burgers vergaand te beknotten. Advocaat Inez Weski reageert op het maandag bekend gemaakte plannenpakket van minister Sander Dekker. Dekker wil onder meer dat sommige verdachten hun proces per videoverbinding volgen. Weski vindt dat Nederland bezig is wetgeving ‘naar Pools of Hongaars model’ door te voeren.

Misstappen

Minister Dekker wil ook dat sommige verdachten door twee advocaten tegelijk moeten worden bezocht. De plannen zijn mede ingegeven door de verdenkingen tegen de neven Youssef en Ridouan Taghi over een mogelijke gewelddadige uitbraakpoging. Youssef Taghi is advocaat.

Weski vindt dat de situatie rond Ridouan Taghi wordt misbruikt om de kennelijk ‘bij sommige politici levende wens’ grondrechten in te perken te rechtvaardigen. Weski:

De werkelijkheid is, dat op de meer dan 10.000 advocaten zelden sprake is geweest van ernstige misstappen en dat missers bij notarissen, artsen, psychologen, leden van het Openbaar Ministerie, en Justitie tot op heden nog niet hebben geleid tot het feitelijk afschaffen van die beroepen.

Weski spreekt van ‘onjuiste en opruiende berichten’ over het Marengo-proces, die van het proces ‘een disproportioneel intimiderend en beladen proces’ maken. Weski: ‘Het proces lijkt fataal af te drijven van waarheidsvinding en onafhankelijkheid’.

Aanwezigheid van Taghi

Weski zegt dat Ridouan Taghi vanaf het begin van het Marengo-proces niet bij zijn zitting aanwezig wilde zijn omdat hij geen vertrouwen had in de kwaliteit van het proces, en dus niet naar een zitting getransporteerd wilde worden. De rechtbank heeft Taghi daarna bevolen om toch op een zitting aanwezig te zijn. Weski stelt dat er toen ‘suggestieve informatie’ is verspreid dat Taghi in de wachtcellen van de rechtbank contact zou hebben gehad met een medeverdachte. Dat is volgens haar onmogelijk en ‘onzin’ omdat daar harde muziek aanstond en er bovendien camera- en audiotoezicht in die cellengang was.

Overigens heeft de rechtbank opnieuw de aanwezigheid van Taghi bevolen bij de zittingen, in de komende weken, van Marengo.

