Advocaten krijgen in EBI ‘visueel toezicht’ met camera

Connect on Linked in

Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught wordt strenger maar er komt daarnaast ook ‘visueel toezicht’ op gesprekken die bepaalde gedetineerden voeren met hun advocaat in de gevangenis. Strafrechtadvocaten zijn woedend over deze maatregel. In de uitzending van EenVandaag spreekt de directeur-generaal van de Dienst Justitiële Inrichtingen Wim Saris hier woensdag over.

AIT’s

De nieuwe regels gelden voor verdachten of veroordeelden van zware misdrijven, zoals liquidaties, die in de EBI of op een AIT (Afdeling Intensief Toezicht) zijn geplaatst omdat er aanwijzingen zijn dat zij zich vanuit hun cel schuldig maken aan zogenoemd voortgezet crimineel handelen. Er zijn al op bepaalde plekken in Nederland AIT’s ingericht met mogelijkheden voor een even streng regime als in de EBI kan worden opgelegd.

Er kunnen binnenkort ook meer personen in zo’n regime worden geplaatst omdat er een “plaatsingsgrond” bijkomt in de detentiewet. Dat zijn mensen waarvan Justitie bepaalt dat er een grote dreiging van uitgaat, bijvoorbeeld vanwege hun vermoedelijke rol en positie in een crimineel netwerk.

1 x 10 minuten bellen

Gedetineerden die in het zwaarste regime van EBI of AIT zitten mogen vanaf nu nog maar één keer per week 10 minuten bellen, in plaats van drie keer 10 minuten. Bovendien mag er alleen getelefoneerd worden met personen die zich eerst melden bij DJI en vervolgens identificeren in een politiebureau of een andere gevangenis. DJI-directeur Saris zegt in EenVandaag: ‘Zo kunnen wij ook controleren dat deze personen zijn wie ze zeggen dat ze zijn’.

Daarnaast mogen deze gedetineerden één keer per week maximaal één bezoeker ontvangen in de gevangenis. Eerst waren dit nog er drie.

Overigens worden alle telefoontjes, bezoeken, bezoekers en post van mensen als Ridouan Taghi nu al afgeluisterd en streng gescreend.

Youssef Taghi

De reden voor de nieuwe maatregelen van visueel toezicht is dat de deze week veroordeelde ex-advocaat Youssef Taghi tijdens zijn contact met zijn neef Ridouan middels briefjes en iPad stiekem informatie uitwisselde ondanks de aanwezigheid van de glasplaat tussen hen in.

Het nieuwe toezicht zal gebeuren middels een camera.

DJI denkt dat door middel van het visuele toezicht in geval van verdachte situaties personeel voortaan direct kan ingrijpen tijdens gesprekken tussen een EBI-gedetineerde en zijn advocaat. Saris: ‘Dan kun je inderdaad op een gegeven moment zeggen: ‘Luister, we breken dit contact af, we hebben het idee dat hier dingen gebeuren die niet deugen.’

Vertrouwelijk

Een andere nieuwe regel is dat een gedetineerde nog maximaal twee advocaten op bezoek mag laten komen.

Jeroen Soeteman, bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is faliekant tegen de nieuwe maatregelen: ‘Het gaat er niet om wat je te verbergen hebt, maar dat de overheid niet te horen krijgt wat je bespreekt. Dat contact moet vertrouwelijk blijven.’ Soeteman ziet ook praktische problemen: ‘Als strafrechtadvocaat moet ik uit het politiedossier toch bijvoorbeeld een tekening met daarop een verdachte kunnen laten zien aan mijn client? Dat is niet verdacht, ik doe dan gewoon mijn werk.’

De rechtbank schreef in haar vonnis over Youssef Taghi dat door diens handelen het vertrouwen in de strafadvocatuur ernstig is geschaad. Toch vindt Soeteman niet dat door dit incident alle advocaten moeten worden beknot in de vrijheid om hun werk te doen.