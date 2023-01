5,5 jaar cel voor ex-advocaat Youssef Taghi: ‘Meer dan boodschappenjongen’

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag Youssef Taghi (39), de ex-advocaat en neef van Ridouan Taghi, veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat hij een sleutelrol vervulde binnen de criminele organisatie van zijn neef, toen deze vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het OM had zeven jaar cel geëist.

‘Meer dan boodschappenjongen’

De rechtbank stelt vast dat Youssef Taghi als advocaat van Ridouan, hoofdverdachte in het Marengo-proces, berichten heeft doorgegeven. Hierdoor konden criminele activiteiten blijven doorgaan terwijl Ridouan Taghi vastzat in de EBI. Volgens de rechtbank was Youssef Taghi ‘meer dan een boodschappenjongen’. ‘Hij dacht mee ten dienste van de criminele organisatie en fungeerde als vertrouwenspersoon’.

Zeer geraffineerd

Het samenwerkingsverband tussen beiden was volgens de rechtbank ‘duurzaam en bestendig’. Door zijn handelen vervulde de voormalig advocaat een sleutelrol binnen een criminele organisatie. Yousseff Taghi ging daarbij ‘op zeer geraffineerde wijze’ te werk. Daarmee heeft hij niet alleen het vertrouwen van zijn beroepsgroep op grove wijze geschaad, maar ook het vertrouwen van de maatschappij in de advocatuur en de rechtsstaat, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank toont de zaak aan hoe de georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld, tot in een beroepsgroep die bij uitstek een voorbeeld moet zijn van integriteit: de advocatuur. ‘Het feit dat de criminele organisatie mede was gericht op het omkopen van (belasting)ambtenaren en het omkopen van rechters in Marokko, is hier een schokkend voorbeeld van’, aldus de rechtbank.

Lagere straf dan geëist

De gevangenisstraf van 5,5 jaar valt lager uit dan de eis van zeven jaar van het Openbaar Ministerie. De rechtbank stelt dat niet van alle berichten uit het dossier kan worden gezegd dat deze naar buiten zijn gebracht. Ook is niet duidelijk welke strafbare feiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden op basis van het doorgeven van berichten. Daarbij komt dat de rechtbank niet vast kan stellen of de ex-advocaat onder druk en/of dwang informatie doorspeelde, of dat hij dit uit vrije wil deed.

iPads

Youssef Taghi stond Ridouan enkele maanden bij als advocaat. Vanaf maart 2021 bezocht hij zijn neef vaak in de EBI in Vught. Youssef Taghi werd in oktober 2021 gearresteerd tijdens een bezoek aan de EBI. De politie had geluidsopnames en beeldmateriaal gemaakt van heimelijke communicatie die hij daar bleek te onderhouden met zijn neef Ridouan Taghi. Omdat Youssef advocaat was dachten de twee dat ze onbespied konden communiceren. Ze spraken over onverdachte zaken terwijl ze elkaar teksten op papieren en iPads toonden.