Advocaten kroongetuige Nabil B. blijven anoniem tijdens proces

De advocaten van kroongetuige en verdachte Nabil B. zullen afgeschermd blijven tijdens het Marengo-proces. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam beslist. Eerder bepaalde de rechter-commissaris voorlopig dat de advocaat geheel zou moeten worden afgeschermd tijdens verhoren bij de rechter-commissaris. Vanaf januari is de kroongetuige enkele malen per week verhoord.

Het is voor het eerst dat advocaten van een verdachte tijdens een openbaar proces in Nederland worden afgeschermd van de buitenwereld. Justitie denkt dat de hoofdverdachten in Marengo verantwoordelijk zijn voor een lange reeks liquidaties en voor het doodschieten van de advocaat van Nabil B. Derk Wiersum, vorig jaar. De huidige advocaten van B. wilden uit veiligheidsoverwegingen geheel anoniem blijven.

Advocaten die verdachten in het proces bijstaan waren hiertegen, met name Inez Weski en Nico Meijering. De identiteit van de advocaat was volgens hen niet van belang. Wel vinden ze het van belang te kunnen zien in hoeverre een getuige overlegt met een advocaat tijdens het beantwoorden van vragen.

De getuige zal door de rechtbank middels een video-verbinding worden gehoord.

Donderdag is er weer een voorbereidende zitting in de zaak.