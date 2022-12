Advocaten Marengo-proces willen advocaat kroongetuige en officier horen over WhatsAppjes

De advocaten van de verdachten in het Marengo-proces willen een voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. horen over WhatsApp-berichten die hij uitwisselde met een officier van justitie die betrokken was bij het opstellen van de deal met de kroongetuige, en over toezeggingen over strafvermindering die aan de kroongetuige zouden zijn gedaan. Ook de officier van justitie en een medewerker van de Koninklijke Marechaussee zijn als getuige gevraagd.

Door @Wim van de Pol

De kroongetuige heeft tegen onder meer Ridouan Taghi en anderen verklaringen afgelegd over een reeks moorden. Op 27 december 2017 sloot hij een deal met justitie hierover. In januari 2017 had hij zich vrijwillig laten oppakken met een vuurwapen. Hij zat in 2017 in detentie op een geheime lokatie die werd bewaakt door de Koninklijke Marechaussee terwijl hij onderhandelde over zijn deal. Zijn advocaten waren (toen) Bart Stapert en Derk Wiersum (die in 2019 werd doodgeschoten).

WhatsAppjes

Deze week berichtten Crimesite en andere media dat de kroongetuige een tuchtklacht heeft ingediend tegen advocaat Stapert, omdat die (onder meer) zijn geheimhouding zou hebben geschonden en informatie zou hebben achtergehouden. Een serie WhatsAppjes tussen Stapert en de officier van justitie (uit 2017 en 2018) maakten deel uit van de klacht.

Extra zitting

De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, heeft daarna vrijdag de rechtbank gevraagd in verband met deze publicaties een extra regiezitting te houden over nieuwe onderzoekswensen. Weski maakt uit de (gelekte) inhoud van de klacht op dat niet alles over toezeggingen bij de deal aan de kroongetuige boven tafel is gekomen. Weski wijst op toezeggingen over strafvermindering en op het gegeven dat nu uit de WhatsAppjes de suggestie opkomt dat de officier van justitie eerder mogelijk niet juist heeft verklaard over het bezit van een pgp-telefoon bij Nabil B. in 2017 op de geheime inrichting waar hij was opgesloten. De andere advocaten hebben zich hierbij aangesloten.

Kapitein

Weski vraagt om inzage in extra stukken en om het horen van de betrokken officier van justitie en advocaat Stapert. Daarnaast wil Weski de kapitein van de marechaussee horen die werkte in de inrichting waar de pgp-telefoon naar binnen werd gevoerd. In een Whatsappje lijkt naar voren te komen dat deze kapitein een proces-verbaal over de pgp-telefoon heeft opgemaakt in samenwerking met het team getuigenbescherming dat Nabil B. begeleidde. De inhoud van dat stik is onbekend. De kapitein zou moeten weten wie de telefoon in de zwaar bewaakte inrichting naar binnen heft gesmokkeld. Weski wil ook dat de Nabil B. en zijn partner hierover worden gehoord als getuige.

In het Marengo-proces heeft het Openbaar Ministerie dit jaar levenslang en lange celstraffen geëist tegen de verdachten. Deze weken zijn de advocaten bezig met hun pleidooien.