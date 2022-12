Hoe de pgp-telefoon bij de kroongetuige in de cel belandde

Connect on Linked in

De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. – Bart Stapert – heeft indertijd met een officier van justitie die betrokken was bij de kroongetuigendeal van B. middels WhatsApp overlegd over de pgp-telefoon die B. in zijn voorlopige hechtenis in 2017 in zijn cel had. In die apps – die Crimesite heeft ingezien – staat dat er een proces-verbaal door de Koninklijke Marechaussee is opgemaakt waarin staat dat advocaten van B., onder wie Stapert, de telefoon naar binnen hebben gesmokkeld.

Door @Wim van de Pol

Op 4 juli 2020 werd in een verhaal in Algemeen Dagblad duidelijk dat Nabil B. in 2017 een pgp-telefoon in bezit had gehad tijdens zijn detentie. Daarover werd twee weken later gesproken op een zitting in het Marengo-proces. B. erkende toen dat hij in december 2017 over een pgp-telefoon beschikte waarmee hij versleutelde berichten bleek te hebben verstuurd, naar in ieder geval Mohamed R. en Ridouan Taghi.

Dit tot grote verbazing van de zaaksofficieren van justitie.

Taghi

Maar hun collega, de officier van justitie die in 2017 met B. zijn deal overeenkwam, wist wél van het bestaan van die telefoon. Hij was in november 2017 door Derk Wiersum, toen de advocaat van Nabil B., geïnformeerd dat B. een pgp-telefoon op cel had. Advocaten Derk Wiersum en Bart Stapert en de officier van justitie wisten van het bezit van de pgp-telefoon in de cel.

Die officier van justitie heeft in een verhoor bij de rechter-commissaris gezegd waarom Nabil B. in 2017 graag die telefoon wilde hebben. Hij zat op dat moment vast voor de wapenzaak, over het pistool waarmee hij zich had arresteren om zo in detentie over te kunnen lopen naar justitie. Niemand wist nog dat hij kroongetuige zou worden, maar er was wel wantrouwen. De officier van justitie zei dat Nabil B.:

… wilde weten in hoeverre de mensen over wie hij had verklaard — de broers R. en Taghi — bereid waren om hem, in mijn eigen woorden, ‘in gratie’ aan te nemen. De kroongetuige wilde aftasten of er bij hun een vermoeden bestond dat hij met het Openbaar Ministerie of de politie sprak.

B. communiceerde in detentie inderdaad met die telefoon met zowel Taghi als de broers R..

Koninklijke Marechaussee

Nabil B. was toen gedetineerd op een geheime lokatie die bewaakt werd door de Koninklijke Marechaussee. Ook zijn bewakers wisten niks over zijn status. Hoe kon Nabil B. nu precies aan die telefoon komen? Hoe is de telefoon daar in die streng bewaakte instelling binnenkomen?

B. zelf heeft erover gezegd dat hij heeft gevraagd aan de latere Marengo-verdachte (en zijn toenmalige vriend) Mohamed R. om een telefoon te regelen. Over de vraag hoe de telefoon naar binnen is gekomen beriep Nabil B. zich op zijn verschoningsrecht, hij hoeft zichzelf of naaste familieleden, zoals zijn partner, niet te belasten.

Dat was opvallend: als het de criminele organisatie waarover hij verklaarde was die de telefoon heimelijk had ingevoerd dan had hij zich niet op zijn verschoningsrecht hoeven te beroepen. Dan had hij juist voluit willen verklaren.

De partner van Nabil B. heeft verteld (bij de rechter-commissaris) dat ze de pgp-telefoon van Mohammed R. kreeg en die in overleg met Nabil ‘op een parkeerplaats’ heeft gelegd. Wie de telefoon dan van de parkeerplaats heeft opgeraapt en meenam de inrichting in, dat wist zij niet.

Wie hield Nabil B. hier dan uit de wind?

Nu blijkt uit WhatsApp-berichten tussen advocaat Stapert en de betrokken officier van justitie hierover iets nieuws, en wordt een tipje van de sluier opgelicht. De WhatsApp-berichten uit 2017 en 2018 tussen Stapert en de officier van justitie zijn nu deel van de tuchtklacht tegen Stapert die Nabil B. door zijn advocaten Peter Schouten en Onno de Jong enkele dagen geleden in liet dienen.

Gedoe

Stapert appt op 6 oktober 2018 aan de officier een uitspraak in een tuchtzaak, waarin een advocaat is veroordeeld voor het bellen met een cliënt middels een telefoon die een gedetineerde illegaal in de inrichting gebruikte. De klacht is gegrond verklaard.

‘oei’, tekent Stapert aan in het bericht bij die uitspraak.

Daarna schrijft hij aan de officier van justitie:

Wel handig als wij het gedoe met de kapitein [van de Koninklijke Marechaussee – red.] even goed afronden… nu staat er volgens mij in zijn interne verslag/p-v dat wij de telefoon naar binnen hebben gebracht

De officier schrijft:

TBG [team getuigen bescherming red.] gaat volgende week bij m langs om het verhaal op te tekenen

Stapert: ok, goed!

Officier: Yes. Enjoy the weekend.

Stapert: Derk [Wiersum] en ik willen liever niet nog voor de tuchtrechter verschijnen 🙂

Deze berichten lijken te suggereren dat de verklaring van de kapitein van de marechaussee moet worden bijgesteld omdat er niet in mag staan dat de advocaten de pgp-telefoon de inrichting in hebben gebracht.

Telefoon is weg

Een vraag die advocaten in het Marengo-proces zullen stellen is in hoeverre nu die officier van justitie ervan op de hoogte was dat de pgp-telefoon was binnengebracht. In zijn verhoor bij de rechter-commissaris stelt hij van niet, en dat hij op de hoogte werd gebracht door Stapert en Wiersum. De telefoon zou toen al niet meer bij B. in de cel zijn en ‘elders’ zijn, hoorde de officier.

Waarom had hij er geen onderzoek naar laten doen, vroegen advocaten van Marengo-verdachten. De officier zei:

We wisten op dat moment niet waar de telefoon was. (…) De kans dat wanneer je de telefoon vindt, je er ook daadwerkelijk iets mee kunt, was buitengewoon klein. Voorts was het zo dat elke strafvorderlijke actie die kenbaar was voor de buitenwereld potentieel gevaarzettend was voor het traject waarmee we op dat moment bezig waren. Dat heeft ertoe geleid dat we hebben gezegd: “Het is vervelend dat het gebeurd is.”

De officier maakte niet eens een proces-verbaal op van een gesprek over de telefoon met de kroongetuige en zette de kroongetuige niet onder druk om de telefoon alsnog boven water te krijgen. De advocaten vroegen ook of de officier niet had gedacht dat er belangrijk bewijs over de moorden in het Marengo-proces in de telefoon zou kunnen zitten. Uit veiligheidsoverweging zei de officier van justitie niets te hebben ondernomen.

Later heeft de kroongetuige verklaard dat dezelfde pgp-telefoon in december 2017 opnieuw heimelijk bij hem in zijn inrichting is ingevoerd. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk.

Advocaat Bart Stapert is voor dit artikel benaderd met vragen voor een reactie. Hij ontkende tegenover de NRC en Follow the Money de telefoon aan Nabil B. te hebben gegeven, en gaf de volgende reactie aan Crimesite:

Omdat ik gehouden ben aan mijn geheimhoudingsplicht kan ik geen vragen over de door u aangehaalde zaken beantwoorden. Ik ben ervan op de hoogte dat er een klacht is ingediend maar ik ken de inhoud van de klacht nog niet. Overigens ben ik van mening dat ik niet klachtwaardig heb gehandeld. Ik ben er heel verbaasd over dat al deze informatie is uitgelekt en wordt gepubliceerd want het is gebruikelijk dat voordat de inhoud van een klacht wordt gedeeld met derden eerst onderzoek naar een klacht wordt gedaan door de deken.

