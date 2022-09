Advocaten neef Taghi leggen verdediging neer

Connect on Linked in

De advocaten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza, die ex-advocaat en neef van Ridouan Taghi, Youssef Taghi, bijstonden hebben de verdediging neergelegd. Youssef Taghi heeft nu een andere advocaat. Dat heeft Yassine Bouchikhi bevestigd na berichtgeving in Het Parool. Bouchikhi wil verder geen enkel commentaar geven. De reden is niet duidelijk.

Youssef Taghi staat terecht voor de rechtbank omdat hij vanaf 2020 een half jaar lang onder meer over plannen voor een uitbraak met Ridouan Taghi zou hebben gecommuniceerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, en boodschappen van Taghi aan mensen buiten en vice versa hebben doorgespeeld. Ook is hij verdacht van betrokkenheid bij harddrugshandel, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.

André Seebregts is de nieuwe advocaat van Youssef Taghi. Seebregts staat ook Anouar Taghi bij, eveneens een neef van Ridouan Taghi. Woensdag was er een voorbereidende zitting tegen Anouar Taghi en acht medeverdachten, onder meer in verband met voorbereidingen voor het vermoorden van advocaat Derk Wiersum.