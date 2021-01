Advocaten: ‘Rivaliserende drill-rappers moeten met elkaar praten’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De advocaten in de zaak rondom de dood van drill-rapper Jay-Ronne Grootfaam (18) willen dat de groepen die elkaar in deze zaak naar het leven staan, met elkaar om de tafel gaan zitten.

Vinger wijzen

Gerald Roethof en Richard Korver staan respectievelijk de verdachten en de nabestaanden bij in deze zaak bij. Via de Amsterdamse regionale nieuwszender AT5 uitten ze gezamenlijk hun bezorgdheid over de zaak.

Roethof stelt vast dat ‘praten’ tussen de drill-rapgroepen meer zal helpen, dan het opleggen van hoge straffen, zoals die door justitie werden geëist deze week.

Korver denkt dat er niet met de vinger naar elkaar gewezen moet worden, maar dat een partij ‘de regie moet nemen om er wat aan te doen, zoals dat bij de Top 600-criminelen gebeurt.’

Gezwaai met messen

Justitie geeft aan dat het praten over oplossingen met de groepen een probleem is, omdat er een zwijgcultuur heerst. Roethof erkent dat, maar denkt dat het niet onmogelijk om de groepen onderling tot een uitwisseling te bewegen. ‘Ik denk dat in ieder geval heel duidelijk moet zijn dat het gezwaai met messen niets oplevert.’

Zorgen

De moeder van Jay-Ronne Grootfaam maakte tijdens de rechtszaak duidelijk dat ze zich grote zorgen maakt om het geweld in de drillrap-scene, waarin in augustus van 2020 ook al een dode viel. De 19-jarige Cennethson Janga bezweek aan zijn verwondingen na een zogenaamde ‘beef’ bij de pier van Scheveningen.

Eerder dit jaar werd ook het jongere broertje van Jay-Ronne Grootfaam slachtoffer van een aanval met messen, door gemaskerde mannen.