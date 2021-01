‘Broertje (18) doodgestoken drillrapper neergestoken in Almere’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in Almere is maandag het jongere broertje (18) van de doodgestoken drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) gewond geraakt. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis. Dat schrijft Het Parool. De steekpartij vormt een nieuw dieptepunt in de enorme rivaliteit tussen drillrapgroepen FOG en KSB uit Amsterdam-Zuidoost.

(Beeld: Omroep Flevoland)

In rug gestoken

Het slachtoffer werd maandag iets voor 19.00 in zijn rug gestoken door twee gemaskerde verdachten bij een woning aan de Contrabasweg in Almere-Muziekwijk. Hij werd onder begeleiding van de politie en ambulances met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels uit is ontslagen. Ook een traumahelikopter was ter plaatse.

HV Almere schreef dat de politie onderzoek deed in de woning waar het slachtoffer zich bevond en bij de Pianoweg. Daar werd gezocht in de berm langs de weg en het fietspad. De politie liet weten dat de exacte plek van het plaats delict nog niet bekend was.

KSB vs FOG

Het slachtoffer is het jongere broertje van Jay-Ronne Grootfaam die op 3 september 2019 werd doodgestoken voor Bijlmerflat Florijn, waarbij rivalen van KSB (uit Kraaiennest) en FOG (Venserpolder) met machetes op elkaar in staken. Grootfaam was lid van drillrapcrew FOG. Voor de moord zitten twee verdachten vast: Alexio F. (19) en Yamanney A. (21). Het gaat om de rappers Wouter22 en GreyK van KSB.

Bedrag op hoofd

Na de dood van Grootfaam kreeg rapper Karma K (KSB) op zijn zeventiende al een bedrag op zijn hoofd van 11.000 euro om de moord te wreken. Hij kon een hele poos niet naar school. Ook zijn moeder wordt zwaar bedreigd. Haar andere zoon, Isilnando Kammeron, werd in 2016 doodgeschoten. Om Karma K in de drillscene te provoceren, plasten zijn rivalen zelfs op het graf van zijn overleden broer. Beelden daarvan verschenen online.

Steekpartij in AH

Op 22 december 2020 vond er een steekpartij plaats in een Albert Heijn-filiaal in Amsterdam-Oost. Daar raakte een AH-medewerker zwaargewond toen hij met een mes in zijn nek neergestoken werd door iemand met een hoodie en een mondkapje op. Het slachtoffer was volgens Het Parool vakkenvuller ‘Denna’ (Denzel S.), die behoort tot drillrapcrew Z42 uit Amsterdam-Zuidoost. Die groep heeft weer goede banden met KSB. De dader zou gelieerd zijn aan FOG. Ook de in oktober in Zuidoost neergeschoten rapper Chrisjeboy heeft veel vrienden die behoren tot KSB.