‘Advocaten Taghi wraken rechtbank nogmaals’

De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank Amsterdam nogmaals gewraakt, zo schrijft het ANP. Afgelopen vrijdag gaven ze ook al aan te vermoeden dat de rechters vooringenomen of partijdig waren, omdat ze weigerden commando Sil A. te horen als getuige.

Aanvullend

Nu is er een aanvullend wrakingsverzoek ingediend omdat de rechtbank de verdediging geen kans heeft gegeven iets te zeggen over de voorlopige hechtenis van Taghi.

Vrijdag schorste de rechtbank de zaak Taghi en besloot de voorlopige hechtenis met in ieder geval negentig dagen te verlengen. De advocaten vinden dat ze over de voortzetting van de hechtenis een standpunt in hadden moeten kunnen nemen.

Tegen Taghi is vorig jaar levenslang geëist voor het opdracht geven voor meerdere liquidaties.

Wrakingskamer

De beide wrakingsverzoeken worden waarschijnlijk gelijktijdig behandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Een zogeheten wrakingskamer moet beoordelen of de huidige rechters de zaak mogen voortzetten of dat er een andere kamer moet komen.