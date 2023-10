Advocaten Taghi wraken rechtbank na weigering getuige te verhoren

Connect on Linked in

De advocaten van Ridouan Taghi hebben in het omvangrijke Marengo-proces de rechtbank gewraakt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de huidige rechters, nadat die een verzoek afwezen om commando Sil A. te horen als getuige. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen heeft de rechtbank ‘de schijn van vooringenomenheid gewekt’. Dat zei hij vrijdag tijdens een pro-formazitting in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp.

‘Neutraliseren’

Sil A. (44), de commando die wordt verdacht van wapen- en drugshandel en door justitie wordt gelinkt aan het netwerk van Ridouan Taghi, was volgens zijn advocaat Michael Ruperti in 2019 zelf betrokken bij plannen om Taghi uit te schakelen in Dubai.

Vlak na zijn arrestatie in februari 2022 zou A. hebben verteld dat hij in 2019 alleen betrokken was bij de voorbereiding van het geheime plan om Taghi op te halen en eventueel uit te schakelen in Dubai of Iran. Het plan zou met onder meer medewerkers van de geheime diensten zijn besproken. Het Openbaar Ministerie liet in april dit jaar weten dat ‘op geen enkel moment is overwogen Taghi te ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden’.

Andere rechters moeten het wrakingsverzoek nu behandelen en beslissen of er daadwerkelijk nieuwe rechters moeten komen. Het is nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren.

Uitspraak

Door alle strubbelingen en eerdere wrakingsverzoeken in het proces kon de eerder vastgestelde datum voor het vonnis van 20 oktober niet worden gehaald. De uitspraken in het Marengo-proces staan gepland voor 27 februari 2024.