Verdachte commando: ‘Vreselijk en gevaarlijk dat ik onterecht aan Taghi wordt gelinkt’

Sil A. (44), de commando die wordt verdacht van wapen- en drugshandel, zegt in een interview met Het Parool dat hij het ‘vreselijk en gevaarlijk’ vindt dat hij ‘door justitie onterecht wordt gelinkt aan Ridouan Taghi’.

Elite-eenheid

Sil A. was jarenlang lid van een elite-eenheid binnen de elitetroepen van het Korps Commandotroepen (KCT): de 102 compagnie. Bij Defensie testte de sergeant-majoor wapens en communicatiesystemen. In februari 2022 werd hij opgepakt op verdenking van wapen- en drugshandel. A. is inmiddels op vrije voeten, maar moet zich wekelijks melden bij de politie.

‘Droom van me’

Het Openbaar Ministerie verdenkt Sil A. van de handel in 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen en 570 mitrailleurs of onderdelen daarvan. Tegen Het Parool zegt A. verbaasd te zijn over de verdenking. ‘Waar komt dat vandaan?! Een bedrijf in Nederland handelt legitiem in militair materieel en wapens. Het wordt geleid door oud-ambtenaren die alleen zakendoen met overheden of erkende bedrijven. Ik was daar op bezoek samen met een Surinaamse vriend, omdat ik geïnteresseerd was in materieel dat zij konden leveren voor een trainingscentrum waaraan ik werkte in Suriname. Dat was een droom van me, zoals algemeen bekend bij alle relevante instanties in Nederland.’

‘Geen wapens verhandeld’

Volgens A. vroeg iemand van het Nederlandse bedrijf of de Surinaamse overheid interesse zou kunnen hebben in bepaalde tweedehands wapens van de Nederlandse defensie. ‘Die vraag is Suriname gesteld. Ze hadden geen middelen, dus daar bleef het bij. Er zijn aantoonbaar geen wapens verhandeld, zoals dat bedrijf heeft bevestigd.’

Sky ECC

Naast wapenhandel wordt A. door justitie ook verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 260 kilo cocaïne. ‘Zij beweren dat ik een account van Sky ECC gebruikte waarmee over cocaïnehandel is bericht. Ik heb ze gezegd: dat ben ik niet,’ aldus Sil A.

Jeugdvriend

A. is sinds zijn jeugd bevriend met de Surinaamse Nederlander Gregory F.. Deze werd in 2021 opgepakt vanwege drugshandel en is in maart dit jaar veroordeeld tot negen jaar cel, voor cocaïnetransporten. Over Gregory F. zegt A.: ‘Hij is een goede jeugdvriend. Ik heb altijd contact met hem gehouden. Het ene jaar wat meer, het andere jaar wat minder. Ik ken hem via mensen in Rotterdam-Zuid, waar ik ben opgegroeid. Ik vertrouw hem blind.’

‘Ken die man niet’

F. wordt door justitie gezien als een contact van Taghi. Vanwege die link werd Sil A. door justitie ook al snel in verband gebracht met Taghi. Iets dat A. erg dwarszit.

‘Natuurlijk! Ik heb geen vrienden voor wie ik me moet schamen. Als Taghi een vriend of kennis van mij was geweest, had ik dat gewoon gezegd, maar ik kén die man niet. Ik wist niet wie hij was of wat hij deed, totdat heel Nederland over hem hoorde. Ineens linkten de overheid en de media me aan hem. De enige keer dat ik over hem had gehoord in het kader van mijn wérk, was 9 tot 10 maanden voordat hij (eind 2019) werd aangehouden in Dubai.’

Zonder enig bewijs

Over de link die er volgens het OM is tussen Gregory F. en Taghi, zegt Sil A.: ‘Of zij wel of geen link hebben, weet ik echt niet en vind ik ook niet relevant. De vraag is hoe ik zonder enig bewijs via Gregory F. aan Taghi ben gelinkt. Ik kom in geen van hun dossiers voor. Beïnvloedden het OM en de media de publieke opinie al zonder iets uit te zoeken? Het is vreselijk dat ik onterecht aan hem ben gekoppeld, want al zijn vijanden worden automatisch mijn vijanden en, veel erger, vijanden van mijn gezin.’

Op 1 november vindt de inhoudelijke behandeling plaats in de strafzaak tegen A. Daarnaast is hij door Taghi in het Marengo-proces opgeroepen om te getuigen tegen justitie.