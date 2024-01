Afperser Utrechtse horeca krijgt tien maanden cel

De Utrechtse rechtbank heeft een man (27) uit Geldermalsen veroordeeld voor het afpersen van tien horecazaken in de stad. Hij krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie.

De man stuurde 12 berichtjes, onder meer naar drie Utrechtse cafés en dreigde met beschietingen en het plaatsen van handgranaten. Hij eiste bedragen van ruim 3000 euro. Het geld moest worden overgemaakt op een bitcoinadres.

Op 6 juni vorig jaar werd een handgranaat aangetroffen op de deurklink van een café op de Kanaalstraat. Burgemeester Sharon Dijksma besloot vervolgens om die zaak uit veiligheidsoverwegingen een maand te sluiten.

De man stuurde die 6 juni een berichtje aan een caféhouder:

Wil je stoer doen of naar de wouten gaan? Ga niet stoer doen of denken dat we bluffen! Geloof me als je niet betaalt binnen drie uurtjes dan kan je ander werk gaan zoeken. Betaal je niet gaat je zaak voor onbepaalde tijd moeten sluiten op last van de burgemeester! Ps. je ziet wat er is gebeurd in Kanaalstraat deze ochtend?? je hebt 5 uurtjes!