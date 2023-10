AIVD waarschuwde niet voor dodelijke dreiging op Iraniër

Connect on Linked in

Inlichtingendienst AIVD had informatie over de Iraanse dreiging tegen de in 2017 in Den Haag geliquideerde Ahmad Mola Nissi, maar lichtte het Openbaar Ministerie hierover niet in. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en Argos. De dienst erkent in reactie op een klacht van Nissi’s nabestaanden dat ze de informatie had moeten bespreken met het Openbaar Ministerie.

Geen afweging

De dienst zegt ook dat er geen concrete details over de dreiging bekend waren. Toch erkent de dienst dat door het weghouden van de informatie het OM geen afweging kon maken over eventuele beveiligingsmaatregelen. De klacht is ingediend door de nabestaanden van Nissi, nadat een uit Iran afkomstige man eerder had verklaard dat hij de AIVD had gewaarschuwd voor de Iraanse intentie om Nissi te elimineren.

Nissi was een tegenstander van het Iraanse regime en vluchtte naar Nederland. Hij was een van de oprichters van de onafhankelijkheidsbeweging ASMLA, een groepering die zegt op te komen voor de Arabische minderheid in de Iraanse provincie Khuzestan. Iran vindt ASMLA een terroristische organisatie.

Voorbereiden moord

Argos en Follow the Money hebben uitgebreid gesproken met de Iraanse man die de tipgever van de AIVD was. Hij was als asielzoeker naar Nederland gekomen en beweert van de Iraanse geheime dienst de opdracht te hebben gekregen de moord op Nissi voor te bereiden. De man stapte naar de AIVD en had vele gesprekken met twee runners. De man zegt te zijn voorgehouden dat de AIVD in actie zou komen, maar dat gebeurde niet.

Motamed

De liquidatie van Nissi is nooit opgelost, uitvoerders zijn er nooit voor gearresteerd, maar volgens de AIVD was de moord wel het werk van Iran.

Het is niet de enige politieke moord die door de Iraanse geheime dienst is uitgevoerd. De AIVD liet eerder weten dat de moord op de Almeerse elektromonteur Ali Motamed eveneens is uitgevoerd in opdracht van Iran. Motamed leefde ondergedoken in Nederland onder valse naam en werd in 2015 doodgeschoten. De uitvoerders en de aanstuurder, Naoufal “Noffel” F., zijn hiervoor veroordeeld.

Nederland en Iran verkeren op gespannen voet met elkaar. In 2019 zette Iran twee Nederlandse diplomaten uit. De in Nederland ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe vluchtte naar Iran, en wordt daar ongemoeid gelaten.