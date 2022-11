Hof veroordeelt moordenaars Ali Motamed tot 23,5 jaar cel

Connect on Linked in

Het gerechtshof heeft twee mannen veroordeeld tot 23,5 jaar cel voor de moord op Ali Motemad, in 2015. Eerder werd voor de organisatie van deze liquidatie Naoufal F. veroordeeld. Het hof heeft niet vast kunnen stellen dat de Iraanse Staat met de moord te maken heeft, zoals verondersteld door de AIVD.

Kil

‘De aanslag kan niet anders dan als een kille huurmoord worden gekenschetst.’ Die woorden sprak de rechter donderdag in de rechtbank op Schiphol uit, in de zaak tegen de twee moordenaars van de Iraanse Ali Motamed, op 15 december 2015.

De Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond daarom een gevangenisstraf voor de duur van 23 jaar en 6 maanden passend voor de twee daders.

Neergeschoten

Het Openbaar Ministerie had eerder in hoger beroep gevangenisstraffen van 22 en 24 jaar geeist tegen Amsterdammer Anouar “Twins” A. (33) en Moreo “Terminator” M. (40) voor het doodschieten op 15 december 2015, in Almere, van de Iraanse Eneco-werknemer Ali Motamed (foto).

Het 56-jarige slachtoffer ging ’s ochtends vroeg op pad om naar zijn werk te gaan. Bij zijn bestelbus voor zijn huis werd hij van dichtbij neergeschoten. De daders vluchtten in een BMW die verderop in Almere in brand werd gestoken.

Iran

De binnenlandse veiligheidsdienst AIVD gaat ervan uit dat een Iraanse geheime dienst opdracht heeft gegeven voor de liquidatie. Motamed zou in Iran als lid van een verzetsbeweging een bomaanslag hebben uitgevoerd waarbij meer dan 150 mensen om het leven kwamen.

De advocaat-generaal benadrukte dat de verdachten hiervan niet op de hoogte waren. ‘De verdachten kenden het slachtoffer niet, hadden geen problemen met hem en wisten niet waarom anderen hem dood wilden hebben. Dat kon hen allemaal ook niet schelen. Geld was wat hen dreef.’

Tijdens de behandeling van het hoger beroep kwam Anouar A. door een procedurefout van het gerechtshof bijna op vrije voeten. Een wrakingsverzoek hierom werd afgewezen.

Levenslang

Naoufal “Noffel” F. is in 2019 veroordeeld tot levenslang voor het inschakelen van het duo voor de huurmoord op Ali Motamed. Zijn hoger beroep is momenteel gaande.

A. werd door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel en M. tot 25 jaar.

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een hogere gevangenisstraf tegen M. dan tegen A. omdat hij in 2008 al iemand dood heeft geschoten. Voor dit delict zat hij een gevangenisstraf uit. Tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling hiervan pleegde hij de moord op Ali Motamed, aldus het Openbaar Ministerie.

Geen verband

De rechter stelde donderdag dat in de meeste liquidatiezaken een verband bestaat, met een slachtoffer uit het crimineel milieu. Ze ziet dat anders bij de moord op Motamed. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat het slachtoffer zich in het criminele milieu bevond… Wel valt in deze zaak op dat is onderzocht of de Islamitische Republiek Iran bij de moord betrokken was, gelet op de positie van het slachtoffer in de politieke oppositie in Iran in de jaren 80. Hierover is echter niets komen vast te staan.’

Over de rol van verdachte Anour A. in dat verband: ‘Wat daar verder ook van zij, voor de verdachte maakte het allemaal niet uit… Hij zag het kennelijk slechts als een uitgelezen kans om op een betrekkelijk risicoloze, ‘makkelijke’ manier geld te verdienen. Een uiterst gewetenloze daad.’

De uitspraak van het hof is hier te lezen.