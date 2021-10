Ajax-voetballer Labyad verdacht van mishandeling

Print This Post

Ajax-speler Zakaria Labyad zou betrokken zijn geweest bij een vechtpartij die plaatsvond op de avond van 5 juli 2020 bij de villa van de voetballer. Een stukadoor had werkzaamheden verricht waar Labyad niet tevreden over was. Toen de voetballer daarom weigerde een deel van de rekening te betalen kwam de aannemer verhaal halen. Dat liep uit de hand.

Vuurwapen

De twee partijen geven een verschillende lezing van de gebeurtenissen op de bewuste avond. Stukadoor H.Z. uit Haarlemmermeer zegt dat hij plotseling werd geconfronteerd met verschillende familieleden van Labyad, waaronder diens vader. Daarbij zouden klappen gevallen zijn. Volgens de aannemer zou er ook gedreigd zijn met een vuurwapen.

Labyad stelt dat hij zich bedreigd voelde door de aannemer die op ramen en deuren begon te bonken. Volgens de voetballer was er sprake van huisvredebreuk.

Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen van het incident. Toen agenten ter plaatse kwamen wisten ze de boel te sussen. Er werden geen arrestaties verricht. Zowel Labyad als stukadoor Z. deed later aangifte.

Deurwaarder

De aannemer schakelde ook een deurwaarder in om het nog niet betaalde bedrag te vorderen. Deze deurwaarder eiste de beelden op van beveiligingscamera’s aan het huis van Labyad, waarop het geweldincident te zien was. De voetballer weigerde deze af te staan, maar via een civiele procedure werd Labyad verplicht de beelden alsnog af staan.

‘Niet in de media’

De advocaat van Zakaria Labyad, mr. Mariëlle van Essen, heeft namens haar cliënt de volgende verklaring afgelegd tegen De Telegraaf: ‘Cliënt betreurt het dat de aannemer de media opzoekt voor een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, ook wat betreft de rol van de aannemer zelf waartegen een aangifte loopt. De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van cliënt. Wij laten de inhoudelijke discussie graag waar deze hoort en dat is niet in de media maar bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.’

‘Inhoudsloze reactie’

In de krant komt ook de juridisch adviseur van het stukadoorsbedrijf aan het woord: ‘Ik kan bevestigen dat mijn cliënt, op basis van het advies van zijn voormalige advocaat, aangifte tegen de heer Labyad en zijn vader heeft gedaan wegens onder meer zware mishandeling. Ik zal op korte termijn hierover ook contact gaan leggen met Ajax. Voor het overige zie ik thans geen aanleiding om op de inhoudsloze reactie van de advocaat van de heer Labyad te reageren.’

Quincy Promes

Vorig jaar kwam ook een andere speler van Ajax in aanraking met de politie. Quincy Promes (inmiddels speler van Spartak Moskou) werd in december 2020 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Op een feest zou hij zijn neef hebben neergestoken, die daarbij zwaar gewond raakte. Promes zat enkele dagen vast, maar werd toen weer vrijgelaten. In de zomer werd bekend dat Promes zal worden vervolgd door justitie.

Op de reservebank

Zakaria Labyad speelde eerst bij FC Utrecht. Hij zit bij Ajax voornamelijk op de reservebank en moet het doen met een sporadische invalbeurt.