‘Quincy Promes opgepakt voor steekpartij met zwaargewonde’ (UPDATE)

Ajax-voetballer en Oranje-international Quincy Promes (28) is zondagochtend door de politie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, waarbij een familielid zwaargewond raakte. Bij de steekpartij die eind juli plaatsvond in een loods in Abcoude liep het slachtoffer zeer ernstig knieletsel op. Dat schrijft De Telegraaf.

Promes, die in de cel zit, wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waarvoor hij maximaal vier jaar cel zou kunnen krijgen. Hij zal zeker drie dagen vast moeten zitten, daarna kan zijn voorarrest verlengd worden.

‘Erger voorkomen’

De aanvaller van Ajax en Oranje zou eind juli een groot familiefeest hebben gegeven in een loods van zijn eigen bedrijf in Abcoude, toen hij om onduidelijk redenen zware ruzie kreeg met een familielid. Promes zou hem toen hebben gestoken met een mes, waarbij het slachtoffer zwaargewond raakte. Omstanders zouden tussenbeide zijn gekomen en erger hebben voorkomen. Het familielid deed vorige maand aangifte van de steekpartij.

Het is niet duidelijk waarom Promes niet eerder is opgepakt. De politie meldt tegen De Telegraaf dat ze pas een maand geleden hoorden van het incident. ‘Daarna is een onderzoek gestart en dat heeft vanochtend tot een arrestatie geleid’, aldus een politiewoordvoerder.

Op sociale media poseerde Quincy Promes eerder meerdere malen met leden van straat- en rapcrew Green Gang. Ook nam hij een track op met o.a. rapper Djaga Djaga die een celstraf van 18 jaar uitzit. Promes is zelf ook actief als rapper.