Elf jaar cel voor naar Dubai gevlucht kopstuk drugsorganisatie Masmeijer

Het gerechtshof in Mechelen heeft donderdag de Mechelse drugscrimineel Farhan Bouzambou (41) in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar cel. Ook werd de onmiddellijke arrestatie bevolen van de naar Dubai gevluchte Bouzambou, die geldt als een van de kopstukken van de criminele organisatie waar ook Frank Masmeijer deel van uitmaakte. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

467 kilo cocaïne

De organisatie smokkelde cocaïne via de Antwerpse haven en werd eind 2014 opgerold door de federale gerechtelijke politie. In 2017 werden de 25 leden van de criminele organisatie veroordeeld voor de smokkel van 467 kilo cocaïne. De voormalig Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer kreeg acht jaar cel, maar ging in hoger beroep. Twee jaar later kreeg Masmeijer negen jaar cel en een geldboete van 90.000 euro.

Vonnis vernietigd

In juni 2019 werd Farhan Bouzambou in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel, waarna zijn veroordeling door het Hof van Cassatie vernietigd werd. Bouzambou kreeg vervolgens een nieuw proces bij het hof van beroep in Antwerpen, dat hem donderdag geen twaalf maar elf jaar cel oplegde. Daarnaast moet hij een geldboete betalen van 90.000 euro. Het hof hield er rekening mee dat de redelijke termijn overschreden was.

Het parket heeft de onmiddellijke aanhouding van de met zijn gezin naar Dubai gevluchte Mechelaar bevolen. Bouzambou zal internationaal gesignaleerd worden.