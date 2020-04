Alle verdachten mega-cokezaak langer vast

Connect on Linked in

Alle verdachten in de internationale cocaïnezaak “Grant” blijven nog in voorlopige hechtenis, zo heeft de Arnhemse rechtbank woensdag besloten. In de zaak staat een groep verdachten terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie en de smokkel van vijf partijen cocaïne vanuit Ecuador en/of Curaçao.

(beeld uit archief)

Hoofdverdachte is Cem S., telg van een beruchte Turkse familie die al sinds decennia in Turkije en Nederland in beeld is van de opspring in verband met drugssmokkel.

De advocaten van de verdachten hadden verzocht om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis, soms mede in verband met de gevolgen van het coronavirus. De rechtbank heeft alle verzoeken afgewezen. De verdachten blijven dus voorlopig vastzitten. Een aantal van de negen verdachten zit overigens vast voor andere feiten. Eerder was al een tiende verdachte geschorst uit voorlopige hechtenis.

De zaak is op afstand behandeld via videoverbinding. De inhoudelijke behandeling van de zaken staat gepland voor eind mei of begin juni 2020.

Zie ook:

Verdachte dubbele moord DR opnieuw opgepakt in drugsonderzoek

Rechtbank Arnhem denkt ‘heel anders’ dan rechtbank in de Randstad