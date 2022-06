Almere: verdachte opgepakt in onderzoek naar doodschieten Amsterdammer

In Almere heeft de Amsterdamse recherche woensdagochtend een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij het doodschieten van de 42-jarige Rodney Mijnals, in Amsterdam-Oost in februari van dit jaar. Er is ook een auto in beslag genomen die waarschijnlijk door de daders is gebruikt.

Beperkingen

De verdachte is een 22-jarige man. Momenteel zit hij in alle beperkingen, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie wil daarom niet meer informatie delen, ook niet waarvan de man specifiek verdacht wordt.

Bij het schietincident waren zeker drie daders betrokken en de recherche verwacht nog meer aanhoudingen te doen.

Auto’s

Er zijn woensdag verschillende doorzoekingen geweest.

Eerder gaf de politie aan op zoek te zijn naar drie auto’s die mogelijk betrokken waren: een VW Golf, een Mercedes en een Seat Leon. Eén van die voertuigen is woensdag bij de doorzoekingen aangetroffen en in beslag genomen voor verder onderzoek.

Mijnals werd zaterdagavond 19 februari neergeschoten bij zijn woning aan de Fizeaustraat en kwam daarna om het leven.