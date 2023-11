“Amalia-verdachte” wraakt met succes Zwolse rechtbank

Connect on Linked in

De meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle die de zaak tegen Mohamad E. behandelt, is door hem met succes gewraakt. De wrakingskamer kwam dinsdag tot het oordeel dat de rechters de ‘sfeer van partijdigheid hebben opgeroepen’. Mohamad E. is de man die enige tijd verdacht werd van het voorbereiden van een ernstig misdrijf tegen kroonprinses Amalia.

Wapens

E. (40) staat terecht voor het handelen in (automatische) vuurwapens, explosieven en drugs, en voor betrokkenheid bij de ontploffing van een auto in Nuland.

Tijdens een voorbereidende zitting op 13 oktober ontstond er een stekelige sfeer. Op zeker moment besloot de voorzitter dat E. de zaal tijdelijk moest verlaten. Bij het verlaten van de zaal riep E. ‘ik ga u wraken’ of ‘jou ga ik wraken’.

Toen de zitting zonder de verdachte werd hervat ging de voorzitter door met de zitting. Een opmerking van advocaat Yehudi Moszkowicz dat zijn cliënt zojuist een wrakingsverzoek had uitgesproken negeerde de voorzitter. De rechtbank verlengde de voorlopige hechtenis van E.

Leter werd de rechtbank onder meer hierover alsnog gewraakt.

Overleggen

De wrakingskamer constateert nu dat de voorzitter het kennelijke wrakingsverzoek alleen had opgevat als een aankondiging van een wrakingsverzoek.

Maar het had op de weg van de voorzitter gelegen om duidelijkheid te verkrijgen door de zitting te onderbreken en advocaat Moszkowicz in de gelegenheid te stellen om met zijn cliënt te overleggen.

Door dat niet te doen is er de schijn van partijdigheid, aldus de wrakingskamer. Er moet nu een nieuwe samenstelling van de rechtbank komen om de zaak voort te zetten.

Vioolles

In september vorig jaar werd via De Telegraaf bekend dat de beveiliging rond prinses Amalia werd opgeschroefd omdat er een dreiging zou bestaan vanuit ‘de Mocro mafia’.

De krant beschikte over informatie uit het politiedossier. Een Sky ECC-gebruiker verstuurde op 26 februari 2021 versleutelde berichten waaruit bleek dat hij informatie probeerde te krijgen over kroonprinses Amalia en over drie bekende misdaadjournalisten. Mohamad E. zou deze Sky-gebruiker zijn. Een van de berichten luidde: ‘Die vrouw die viool les geeft aan die Amalia geeft info aan me mensen bro’.

Later bleek dat Amalia al acht jaar geen vioolles had gehad en dat haar lerares ook ruim acht jaar geleden was overleden.

Het Openbaar Ministerie heeft de bedreigingen van de journalisten en van Amalia niet ten laste gelegd in de zaak tegen E..