‘Amsterdammer gezocht voor dodelijke ripdeal’

De politie zoekt een Amsterdammer in verband met de dodelijke schietpartij op 21 december vorig jaar in Almere-Stad, aldus Het Parool op basis van ‘een betrouwbare bron’. Bij die ripdeal kwam Utrechter Ray Tensaini om het leven.

Stadhuisplein

Volgens de krant gaat het om Youssef ben H. die de politie als beroepscrimineel ziet. In de zaak is al een medeverdachte gearresteerd: Younes el M. (20). Dat gebeurde op 11 februari al gearresteerd bij een reeks invallen in huizen in Amsterdam en omgeving.

Vechtsporter Ray Tensaini en zijn halfbroer, die eigenaar is van een Surinaamse toko en groothandel in Almere, zouden waarschijnlijk cocaïne hebben willen verkopen aan de Amsterdammers van Marokkaanse origine. In een woning aan het Stadhuisplein in Almere schoot iemand Tensaini dood en raakte zijn halfbroer gewond. Bij hem werd een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden. Hij kwam snel weer op vrije voeten.

Peilbaken

Youssef ben H. is in november 2018 vervolgd voor het voorbereiden van een roofmoord op een bekende Almeerse drugshandelaar. Onder diens auto was een peilbaken geplakt. De politie luisterde in die zaak gesprekken af waarin gesproken leek te worden over ‘liquidaties doen’. Justitie eiste acht jaar maar de rechtbank vond dat niet geheel vaststond dat de twee verdachten op weg waren om een zwaar geweldsdelict te plegen. Ben H. kreeg drie jaar cel voor het bezit van een automatisch geweer.

Politie, justitie noch de advocaat van de verdachte willen commentaar geven.