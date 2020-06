Amsterdammer Omar C. overgeleverd aan Spanje voor liquidatie Marbella

De 20-jarige Amsterdammer Omar C. wordt dinsdag overgeleverd aan Spanje op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Abdelhadi “Marco” Yaqout op 21 januari 2019 in Marbella. Ook is hij aangeklaagd voor lidmaatschap van een criminele organisatie en vuurwapenbezit. In dezelfde zaak zit ook de Amsterdamse crimineel Badr K. (30) al vast in Spanje. Dat meldt Het Parool.

Badr K. (die geldt als een handlanger van Omar C.) werd begin maart in Noord-Spanje met drie andere jonge Amsterdammers gearresteerd in een auto. Volgens de recherche wilden ze in Barcelona iemand liquideren. Omar C. werd dezelfde dag in Nederland opgepakt. Een zesde verdachte, Amsterdammer Jermaine B. (37) alias “King Kong” en “Romeo” werd in augustus 2019 opgepakt in Spanje. Hij zit inmiddels vast in Nederland als een van de verdachten in de omvangrijke strafzaak Eris over liquidaties en moordplannen.

De mobiele telefoons van Jermaine B., Badr K. en Omar C. zouden tijdens de liquidatie van Abdelhadi Yaqout in de omgeving van de moordplek zijn geregistreerd. De Spaans-Marokaanse Yaqout was een criminele jetsetfiguur die meerdere succesvolle horecazaken bezat aan de Costa del Sol, waaronder clubs in de luxe jachthaven van Marbella. Volgens de Spaanse recherche zat hij diep in de internationale drugshandel en waste hij crimineel geld wit van de Ierse Kinahan-clan. Abdelhadi Yaqout werd door twee mannen met capuchons op geliquideerd toen hij in zijn Bentley arriveerde bij zijn villa in San Pedro. Het moordonderzoek leidde naar de Amsterdamse verdachten.

De arrestaties die daarop volgden hielden verband met het gezamenlijke Nederlands-Spaanse onderzoek onder de codenaam ‘Bentley’. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ‘een moordcommando’ dat verantwoordelijk is voor een flinke reeks liquidaties en moordplannen.