‘Drie moordverdachten in Spanje vrijgelaten’

Drie van de Nederlandse verdachten die deze maand in Spanje zijn aangehouden op verdenking van voorbereiden van liquidaties zijn vrijgelaten. Een Spaanse rechtbank spreekt van ‘fabelachtige hiaten in de bewijsvoering’ in hun zaak, zo schrijft Het Parool.

Barcelona

De krant baseert zich op meerdere bronnen, onder hen de advocaat van een van de verdachten, en familie. De vrijgelaten verdachten zijn: Anass M., om Azat G. (20) en Haron A. (18). Zij zouden in Barcelona een liquidatie hebben willen plegen. Ze waren vlakbij de noordoostelijke stad Figueres aangehouden.

Dat zij ‘wapens hadden verborgen’ in een geheime bergruimte in de auto waarin ze werden klemgereden, zoals de Spaanse autoriteiten vorige week hadden gesteld, klopt volgens de rechtbank niet. De rechtbank ziet niet een begin van bewijs tegen de drie.

Marbella

Hoofdverdachte Badr K. (31) zit ook niet meer in voorlopige hechtenis voor het moordplan maar zit nog wel in de Spaanse cel voor de liquidatie van een crimineel, in januari 2019 in Marbella. Dat onderzoek leidde tot een vergaande samenwerking tussen de Spaanse en Nederlandse autoriteiten in het onderzoek “Bentley”. K. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost.

In Nederland is ook Amsterdammer Omar C. (20) gearresteerd. Een zesde verdachte is Amsterdammer Jermaine B. (37). Die zit al vast in het Caloh Wagoh-onderzoek op verdenking van opdracht geven voor acht liquidaties.