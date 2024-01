Dossier seksclub Yab Yum nog lang niet gesloten

Print This Post

Rond Yab Yum, het legendarische bordeel aan het Amsterdamse Singel, sleept de juridische strijd zich voort. Er ligt beslag vanwege een witwasverdenking. Ondertussen eist het voormalige Hells Angel-kopstuk Harry Stoeltie de helft van de bezittingen op, hoewel er inmiddels een nieuwe eigenaar is. Er speelt een emotionele twist tussen twee zwagers. Hoewel de betrokkenen al wat ouder zijn is de rechtszaal terdege beveiligd.

Door @Wim van de Pol

Bijna 24 jaar na de verkoop van Yab Yum door Theo Heuft aan Hennie Vittali (77) laat Harry Stoeltie (65) de rechtbank Amsterdam voorlopige getuigenverhoren houden over de kwestie. Daarmee hoopt hij munitie te kunnen aandragen voor een civiele zaak tegen Vittali, waarin hij aanspraak maakt op de helft van het vermogen uit Yab Yum.

Stoeltie moet overigens nog een ontnemingsvordering voldoen aan de Staat, in verband met een eerdere veroordeling.

Tegelijk loopt er een strafzaak tegen Hennie Vittali wegens witwassen van crimineel vermogen met Yab Yum, omdat het bordeel zou zijn afgeperst van de eerdere eigenaar Theo Heuft. Volgende maand is er een zitting in hoger beroep.

Hoogste segment

Theo Heuft startte op 1 april 1976 de seksclub Yab Yum, in een 17de eeuws grachtenpand. De naam Yab Yum betekent vader en moeder in het Tibetaans. In het boeddhistische beeldmerk zijn een man en vrouw verstrengeld.

De vier verdiepingen zijn luxueus ingericht, compleet met gouden kranen, het bordeel was dan ook gericht op prostitutie in het hoogste segment. Het werd legendarisch omdat drugscriminelen als Klaas Bruinsma er een soort clubhuis van maakten en er voor honderdduizenden guldens per jaar stuksloegen. De ouders van de in 1996 doodgeschoten portier Bert Bons hopen nog altijd dat de politie die zaak oplost.

Vaststaat dat in 1999 op papier Theo Heuft zijn bezittingen overdroeg aan Vittali. Heuft vertrok daarna uit de hoofdstedelijke scene om zich als bed & breakfast-uitbater in Frankrijk te vestigen.

Niet op papier

Het Openbaar Ministerie heeft altijd gesteld van mening te zijn dat de overdracht in 1999 een afpersing was. Het criminele duo Sam Klepper en John Mieremet (respectievelijk in 2000 en 2005 doodgeschoten) zouden Heuft al langer hebben afgeperst en bedreigd.

Dat is ook de visie van Harry Stoeltie. Hij zegt toen indertijd na bemiddeling van Willem Holleeder en toenmalig Hells Angel-president Willem van Boxtel een afspraak te hebben gemaakt met Sam Klepper. De zaak was getaxeerd op zo’n 10 miljoen gulden.

Klepper kreeg een flink bedrag toegestopt en Heuft werd afbetaald door Vittali en Stoeltie, zegt Stoeltie.

Maar zijn eigendom kon niet op papier komen te staan, zegt Stoeltie. Hij was immers Hells Angels en hij had ‘een strafblad van hier tot Tokyo’.

Sluiten

Het weghouden van de naam Stoeltie uit de dossiers in het Kadaster en Kamer van Koophandel hielp niet. In 2008 besloot de burgemeester van Amsterdam de club te sluiten. Later werd op grond van de Bibob-wet bepaald dat Yab Yum nooit meer een seksclub mag worden. Men vermoedde dat er ‘Hells Angels’ betrokken waren bij Yab Yum.

In 2011 nam ondernemer Chris Kraijpoel alles van Vittali over: beeldmerk, bedrijf en pand. Deze nieuwe eigenaar figureerde in tal van onderzoeken van justitie, maar wordt niet verdacht van witwassen van Yab Yum.

In 2013 maakte hij het mogelijk om Yab Yum als een museum te bezichtigen of af te huren als evenementlocatie.

Vervolgd

Het Openbaar Ministerie legde vervolgens beslag op het pand. De reden: het zou indertijd door crimineel geld c.q. afpersing zijn verkregen. Maar bij zo’n beslag hoort wel een verdenking.

Jaren nadien kreeg Hennie Vittali te horen dat hij alsnog zou worden vervolgd voor witwassen van Yab Yum. Hij zou in ieder geval hebben moeten weten dat het pand middels afpersing was verkregen, zo is de stelling van het Openbaar Ministerie.

De rechtbank sprak Vittali echter vrij.

Bejaard

Hoewel de kwestie inmiddels toch wat bejaard was, zag het Openbaar Ministerie toch reden om tijd en menskracht beschikbaar te maken voor een hoger beroep in de zaak tegen Vittali, waarin op 5 februari een zitting is voorzien.

De man die bij de mogelijke afpersing zelf zegt een rol te hebben gespeeld – Harry Stoeltie – wordt overigens niet verdacht en vervolgd.

Crimineel

Harry Stoeltie spande enige jaren geleden een civiele zaak aan bij de rechtbank tegen Vittali waarin hij geld van hem eist, namelijk de helft van het vermogen van Yab Yum.

De rechtbank weigerde echter die zaak in behandeling te nemen, omdat dit in strijd met de goede zeden was. De rechtbank beschouwde het Yab Yum-vermogen namelijk als crimineel verkregen.

Bedrijfsleidster

Het gerechtshof besloot daar echter anders over en verklaarde de zaak wel ontvankelijk. Stoeltie liet vorig jaar een serie voorlopige getuigenverhoren starten.

Inmiddels heeft een voormalige bedrijfsleidster van Yab Yum verklaard dat ‘iedereen wist’ dat de club van Stoeltie was. Vittali beschouwt die verklaring als ongeloofwaardig. Deze vrouw zou een relatie zou hebben gehad met Stoeltie.

Maandag werden Chris Kraijpoel en oud-Hells Angel Rini Scholten gehoord.

Scholten heeft zich beroepen op zijn verschoningsrecht. Hij vreest dat zijn verklaring kan worden gebruikt in het witwasonderzoek en dat hij zelf dan ook verdachte zou kunnen worden.